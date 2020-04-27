Раде предлагают в 10 раз снизить акциз на ввоз б/у авто

Раде предлагают внести изменения в Налоговый кодекс относительно упрощении условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств. Соответсвующий законопроект №3389 зарегистрировали в парламенте 24 апреля четыре нардепа от Слуги народа.

Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует, но один из его авторов Евгений Брагар написал в соцсети, что законопроектом предлагается пересмотр ставок акцизного налога на автомобили, а именно из формулы расчета исключается коэффициент возраста автомобиля.

– То есть по действующему законодательству размер акциза на дизельный автомобиль возрастом 10 лет объемом двигателя 1,6 л составляет €1 200, а по предлагаемой законопроектом формуле – только €120, или в 10 раз меньше! – отметил нардеп.

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По его словам, такой механизм обеспечит справедливый расчет стоимости растаможивания, когда покупая авто 2010 года будущий собственник не будет уплачивать акциз в 10 раз больше, чем владелец авто 2019 года.

Брагар отметил, что законопроект защищает и владельцев грузового транспорта.

– При ввозе авто старше 5 лет применяется коэффициент 40, а если авто старше восьми лет – 50! Я предлагаю убрать эти грабительские коэффициенты. В условиях кризиса это значительно расширит возможности малого и среднего бизнеса при обновлении автопарка, – добавил он.

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