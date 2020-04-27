Шаг 1. Узнаем условия оформления
На первом этапе необходимо изучить условия полиса ОСАГО и выбрать страховую компанию. Стоимость автогражданки зависит от нескольких параметров – категории транспортного средства, объема двигателя транспортного средства, безаварийного стажа вождения, города регистрации авто. Например, в Киеве цена будет немного выше из-за насыщенного траффика.
Некоторые категории граждан, в соответствии с законом Украины, освобождены от обязательного автострахования ОСАГО. К ним относятся:
- участники Революции Достоинства;
- участники АТО/ООС и люди с группой инвалидности вследствие военных действий;
- люди с I группой инвалидности, которые самостоятельно управляют автомобилем, а также люди, которые управляют транспортным средством, принадлежащем инвалиду I группы.
Автогражданку со скидкой 50% могут приобрести некоторые льготные категории граждан (при условии, что они самостоятельно управляют автомобилем и не предоставляют платные услуги по перевозке пассажиров). К ним относятся:
- пенсионеры;
- ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;
- инвалиды II группы;
- участники военных действий.
Полис ОСАГО покрывает ущерб в размере:
- до 130 тыс. грн. – нанесенный имуществу;
- до 260 тыс. грн. – нанесенный жизни и здоровью;
- до 50 тыс. грн – при оформлении ДТП по европротоколу.
Полис можно оформить в бумажном или электронном виде. Между ними нет никакой юридической разницы. Электронный полис можно распечатать, хранить в смартфоне или добавить в Apple Wallet.
С 27 марта 2019 года можно предъявить электронный вариант сотрудникам патрульной полиции или использовать для оформления европротокола. Такая возможность предусмотрена в Дополнении к пункту 2.1 Правил дорожного движения Украины.
Шаг 2. Выбираем страховую компанию
При выборе страховой компании учитывайте качество урегулирования страховых случаев, отзывы клиентов, уровень выплат по ОСАГО, а также предоставляемые скидки и дополнительные бонусы.
Многие страховые компании предоставляют скидку 5% за каждый год безаварийного вождения (максимальный размер может составлять 20%). Чтобы приобрести полис дешевле, нужно будет предоставить информацию о старом ОСАГО. Однако такая опция часто отсутствует при покупке полиса онлайн. Страховая компания всегда оставляет за собой право на предоставление скидки.
Перед тем, как оформить онлайн ОСАГО, узнайте, можно ли воспользоваться льготами для пенсионеров и инвалидов. Часто страховые компании не делают скидок во время заключения договора через интернет, поскольку не имеют возможности проверить документ, подтверждающий право на льготу. Обязательно учитывайте это условие при выборе страховщика, чтобы не переплачивать.
Шаг 3. Рассчитываем стоимость полиса
Чтобы рассчитать стоимость полиса ОСАГО, на сайте выбранной страховой компании нужно указать:
- тип транспортного средства (мотоцикл, автомобиль, автобус, прицеп, электромобиль) и объем его двигателя;
- город регистрации (согласно данным техпаспорта);
- размер франшизы (например, 1,5–2,5 тыс. грн).
Франшиза – это часть ущерба, которая не покрывается за счет страховой компании. Чем она больше, тем меньше будет стоить полис. Однако в случае небольшого ДТП, при котором размер ущерба меньше суммы франшизы, страховая компания не будет выплачивать компенсацию.
Шаг 4. Указываем персональные данные
На следующем этапе оформления страховки ОСАГО онлайн необходимо правильно указать персональные данные:
- Ф.И.О.;
- идентификационный номер;
- электронный адрес (на него будет выслан электронный полис);
- мобильный телефон.
Шаг 5. Указываем данные полиса
При оформлении автостраховки обязательно нужно будет указать:
- государственный номерной знак транспортного средства:
- адрес регистрации транспортного средства;
- марку и модель авто;
- год выпуска транспортного средства;
- дату начала действия полиса.
При выборе даты учитывайте срок окончания действия старого полиса. Одновременно использовать два документа нельзя. Если по каким-то причинам вы хотите оформить новый полис задолго до окончания срока действия старого, обязательно нужно расторгнуть старый полис.
Шаг 6. Получаем полис на электронную почту
После заполнения электронной анкеты нужно будет подтвердить заказ и оплатить услуги страхования. Компании предлагают разные способы оплаты: через сервисы онлайн-платежей, Приват24, банковским платежом по реквизитам, наличными или картой в офисе страховой компании и т. д.
Оформление полиса занимает не дольше двух недель. Когда документ будет готов, вы получите его на указанный при регистрации адрес электронной почты.
Данные о полисе ОСАГО вносятся в реестр Моторного транспортного страхового бюро Украины. Вы можете проверить подлинность страховки на сайте. Для этого достаточно вести государственный номерной знак автомобиля или номер полиса (он обязательно указан на бланке и состоит из девяти символов: двух букв и семи цифр).