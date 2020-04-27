На первом этапе необходимо изучить условия полиса ОСАГО и выбрать страховую компанию. Стоимость автогражданки зависит от нескольких параметров – категории транспортного средства, объема двигателя транспортного средства, безаварийного стажа вождения, города регистрации авто. Например, в Киеве цена будет немного выше из-за насыщенного траффика.

Некоторые категории граждан, в соответствии с законом Украины, освобождены от обязательного автострахования ОСАГО. К ним относятся:

участники Революции Достоинства;

участники АТО/ООС и люди с группой инвалидности вследствие военных действий;

люди с I группой инвалидности, которые самостоятельно управляют автомобилем, а также люди, которые управляют транспортным средством, принадлежащем инвалиду I группы.

Автогражданку со скидкой 50% могут приобрести некоторые льготные категории граждан (при условии, что они самостоятельно управляют автомобилем и не предоставляют платные услуги по перевозке пассажиров). К ним относятся:

пенсионеры;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

инвалиды II группы;

участники военных действий.

Полис ОСАГО покрывает ущерб в размере:

до 130 тыс. грн. – нанесенный имуществу;

до 260 тыс. грн. – нанесенный жизни и здоровью;

до 50 тыс. грн – при оформлении ДТП по европротоколу.

Полис можно оформить в бумажном или электронном виде. Между ними нет никакой юридической разницы. Электронный полис можно распечатать, хранить в смартфоне или добавить в Apple Wallet.

С 27 марта 2019 года можно предъявить электронный вариант сотрудникам патрульной полиции или использовать для оформления европротокола. Такая возможность предусмотрена в Дополнении к пункту 2.1 Правил дорожного движения Украины.