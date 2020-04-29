Шаг 1. Выбираем страховую компанию
На первом этапе важно выбрать надежную страховую компанию. При выборе обращайте внимание на рейтинг и отдавайте предпочтение крупным страховщикам, которые давно работают на украинском рынке.
Второй важный критерий – уровень выплат по страховым случаям. Эту информацию можно найти в интернете – на сайте страховой компании и на различных информационных порталах.
Изучите отзывы клиентов и мнения экспертов. И еще обратите внимание на развитость клиентской сети. Желательно, чтобы офис страховой компании находится недалеко от вашего дома или работы.
Шаг 2. Выбираем вид страхования – ОСАГО и Каско
В Украине действуют два вида страхования – обязательное ОСАГО и добровольное Каско.
ОСАГО покрывает ущерб, нанесенный автомобилю, а также вред, причиненный жизни и здоровью людей. Выплаты по автогражданке лимитированы законом. За вред, причиненный транспортному средству, можно получить до 130 тыс. грн, а в случае, когда пострадали люди, компания компенсирует не более 260 тыс. грн.
ОСАГО – это обязательная страховка для всех автомобилистов, которая оформляется на один год. Законом Украины от нее освобождены некоторые льготные категории граждан: участники АТО/ООС, участники Революции Достоинства, люди с I группой инвалидности.
Со скидкой 50% полис ОСАГО могут приобрести пенсионеры, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды II группы, участники военных действий.
Добровольное страхование Каско покрывает риски, которые не покрывает ОСАГО. По такому полису можно получить возмещение ущерба в случае угона автомобиля, стихийного бедствия. При этом Каско также покрывает риски, связанные с ДТП и повреждением автомобиля третьими лицами. Размер компенсации по Каско гораздо больше, чем по ОСАГО. Но и стоит такая страховка дороже.
ОСАГО и Каско – два взаимодополняемых полиса. Даже имея Каско с полным перечнем страховых случаев, не обойтись без оформления обязательного автострахования ОСАГО, так как этого требует закон Украины. А вот приобретать Каско или нет – полностью решение автовладельца.
Шаг 3. Заполняем анкету для оформления ОСАГО
ОСАГО можно оформить в офисе страховой компании и через интернет. Электронный полис имеет такую же юридическую силу, что и бумажный. Его можно хранить в смартфоне или на планшете. Документ необязательно распечатывать, чтобы предъявлять представителям патрульной полиции.
ОСАГО можно приобрести заранее еще до окончания срока действия старого полиса. Достаточно указать в заявке дату начала действия нового полиса. Нельзя только оформлять страховку задним числом.
Чтобы оформить страховку онлайн:
- Зайдите на сайт выбранной страховой компании в соответствующий раздел (ОСАГО).
- Рассчитайте стоимость полиса. Стоимость регулируется на законодательном уровне и зависит от вида транспортного средства (легковое авто, автобус, грузовой автомобиль, мотоцикл, прицеп), города регистрации транспортного средства, объема двигателя.
- Заполните форму с персональными данными (Ф.И.О., ИНН, адрес прописки, номер мобильного, адрес электронной почты).
- Укажите данные авто (государственный номерной знак, марка и модель, год выпуска).
- Оплатите услуги страхования онлайн.
- Получите электронный полис на указанный при регистрации адрес электронной почты (оформление занимает не дольше 10–14 дней).
Проверить подлинность полиса ОСАГО можно на сайте Моторного транспортного страхового бюро Украины. Достаточно указать номер полиса или государственной номерной знак транспортного средства.
Шаг 4. Подаем заявку на оформление Каско
Приобрести Каско онлайн невозможно. Договор оформляется в бумажном виде и подписывается обеими сторонами – страховой компанией и автовладельцем. При этом обязательно осматривается транспортное средство. Специалист проверяет, исправен ли автомобиль, имеются ли какие-либо повреждения.
Как правило, во время оформления добровольного страхования автомобиль фотографируют. Эти материалы потом могут служить доказательством или опровержением уже имеющихся повреждений. Такая информация учитывается при расчете страховой компенсации при наступлении страхового случая.
Чтобы ускорить оформление Каско, можно подать заявку на сайте выбранной страховой компании. Нужно указать Ф.И.О. и контактные данные: номер мобильного телефона, адрес электронной почты. Некоторые страховщики просят сразу указать марку и год выпуска авто.
После подачи заявки с вами свяжется специалист для уточнения деталей и выбора удобного времени визита в офис компании. Необходимо будет предоставить те же документы, что и при оформлении ОСАГО.
Стоимость Каско зависит от условий страхового договора. Автовладелец может сам выбирать, какие риски покроет страховка, и так регулировать стоимость полиса.