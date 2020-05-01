Тест-драйв Opel Insignia: строгий немец

Opel Insignia нынешнего поколения можно называть чистокровным немцем, так как французы из альянса PSA, который теперь является владельцем Opel, еще не успели сроднить эту модель с одной из моделей линейки Peugeot или Citroen.

Стартовая цена за комплектацию Enjoy на Opel Insignia составляет около $27 тыс. с бензиновым двигателем 1,5 л, 6-АКПП и передним приводом.

Максимальная комплектация Innovation с дизельным двигателем 2,0 л, 8-АКПП и передним приводом обойдется в $35,5 тыс.

Салон

Строгий и деловой внешний вид Opel Insignia отразился и на интерьере этой модели, который напоминает кабинет немецкого офиса, где вся канцелярия разложена по инструкции. Кому-то такой стиль может выдаться скучноватым, а кто-то именно такой кабинетный уют и ищет.

Дизайнеры, разработавшие салон Opel Insignia, как по мне, пытались найти компромисс между современными гаджетами и классическими элементами управления. Здесь смешаны цифровые и аналоговые элементы, сенсорное управление и обычные кнопки.

Панель приборов является одним из элементов, в котором можно увидеть симбиоз большого цифрового дисплея и аналоговых приборов. Получилось достаточно неплохо, информативно и читабельно.

Руль Opel Insignia оснащен подогревом, что очень радует в холодную погоду.

Кнопка включения подогрева находится в достаточно нелогичном месте на руле, а именно в блоке круиз-контроля.

Почему бы не разместить ее в блоке кнопок климат-контроля, там, где находятся кнопки управления подогревом и вентиляцией сидений?

Кнопочная панель управления климатической установкой находится внизу центральной консоли, а альтернативу ей можно найти в меню мультимедийного дисплея, который расположен над ним.

Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, что помогает легко синхронизировать ваш гаджет с экраном системы и дублировать на него меню телефона или определенного приложения.

Opel Insignia оснащен аудиосистемой BOSE, которая состоит из семи динамиков.

В нашей комплектации была и беспроводная зарядка, которая находится в подлокотнике.

Отдельно стоит сказать о передних спортивных сиденьях, которые сертифицированы немецкой организацией AGR (Движение за здоровую спину).

Огромный диапазон регулировок позволяет устроиться максимально комфортно человеку любого телосложения. Регулируется поясничный упор, боковая поддержка, выдвигается коленная подушка, а вишенкой на торте является массаж.

Второй ряд сидений оказался достаточно просторным. Сзади без потери комфорта располагается двое взрослых и ребенок в автокресле.

Для пассажиров второго ряда есть подлокотник, два разъема USB и даже подогрев сидений. А что еще надо?

Если подводить итог по салону, то есть, конечно, к чему придраться. Opel Insignia внушает доверие своим качеством материалов и сборкой, но вот некоторые нюансы выпадают из этой концепции. Например, подрулевые рычаги управления светом и стеклоочистителями.

Поворотники, как их в народе называют, это элемент, который водитель использует довольно часто и если с ним что-то не так, то это сразу же замечаешь. В данном случае смутило качество самих рычагов и ход их переключения. Если говорить простыми словами, то ощущается, что здесь немцы немного сэкономили.

Объем багажника в Opel Insignia составляет 490 л, а спинки заднего ряда можно сложить и получить целых 1450 л.

У Opel Insignia огромный проем багажника благодаря специфике кузова лифтбек, что облегчает погрузку и выгрузку багажа.

Под фальшполом есть место для запасного колеса, но вместо него в комплектации только ремкомплект.

Сама крышка багажника открывается в два приема. Сначала нужно нажать на эмблему Opel, а затем приподнять дверцу вверх. Электропривода, к сожалению, нет.

Динамика

Тестовый Opel Insignia был укомплектован турбированным дизельным двигателем мощностью 170 л. с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм.

Работает этот двигатель в паре с восьмиступенчатой АКПП. Это достаточно резвая пара, которая позволяет уверенно чувствовать себя на дороге. До первой сотни автомобиль разгоняется за 8,9 с.

КПП работает слажено с двигателем, переключения практически не ощущаются.

Кроме отличной динамики, у Opel Insignia еще и очень приятные показатели расхода топлива.

В городе расход топлива составлял 7,5 л на 100 км, а на трасе показатели были 6-6,5 л на 100 км.

Подвеска достаточно жесткая, что ощущается на наших дорогах. И это, пожалуй, тот случай, когда дороги портят впечатление об автомобиле, а не просчеты разработчиков.

Если говорить о безопасности Opel Insignia, то и здесь есть что сказать.

На мультимедийный экран выводится картинка камер кругового обзора, что облегчает процесс парковки лифтбека. Качество изображения не идеальное, но для сохранения нервных клеток в узких киевских двориках его хватает.

Также есть и адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения, система распознавания пешеходов и система экстренного торможения.

Отдельно стоит выделить и матричные полностью светодиодные фары, которые способны подсвечивать повороты и обладают адаптивным дальним светом.

Итог

Opel Insignia оставил о себе впечатление добротного немецкого автомобиля, который способен одновременно подарить комфорт, удовольствие от вождения и порадовать расходом топлива.

Есть мелочи, которые не влияют на общее впечатление, но есть и жестковатая подвеска, которая не очень рада нашим убитым дорогам. Opel Insignia достойный автомобиль с немецким характером, который читается в деталях.

Решать, как всегда, вам.























































































Тест-драйв Opel Insignia: строгий немец / 22 фотографий

Олесь Куница