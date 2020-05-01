Тест-драйв Opel Insignia: строгий немец

Opel Insignia нынешнего поколения можно называть чистокровным немцем, так как французы из альянса PSA, который теперь является владельцем Opel, еще не успели сроднить эту модель с одной из моделей линейки Peugeot или Citroen.
Стартовая цена за комплектацию Enjoy на Opel Insignia составляет около $27 тыс. с бензиновым двигателем 1,5 л, 6-АКПП и передним приводом.
Максимальная комплектация Innovation с дизельным двигателем 2,0 л, 8-АКПП и передним приводом обойдется в $35,5 тыс.
Салон
Строгий и деловой внешний вид Opel Insignia отразился и на интерьере этой модели, который напоминает кабинет немецкого офиса, где вся канцелярия разложена по инструкции. Кому-то такой стиль может выдаться скучноватым, а кто-то именно такой кабинетный уют и ищет.
Дизайнеры, разработавшие салон Opel Insignia, как по мне, пытались найти компромисс между современными гаджетами и классическими элементами управления. Здесь смешаны цифровые и аналоговые элементы, сенсорное управление и обычные кнопки.
Панель приборов является одним из элементов, в котором можно увидеть симбиоз большого цифрового дисплея и аналоговых приборов. Получилось достаточно неплохо, информативно и читабельно.
Руль Opel Insignia оснащен подогревом, что очень радует в холодную погоду.
Кнопка включения подогрева находится в достаточно нелогичном месте на руле, а именно в блоке круиз-контроля.
Почему бы не разместить ее в блоке кнопок климат-контроля, там, где находятся кнопки управления подогревом и вентиляцией сидений?
Кнопочная панель управления климатической установкой находится внизу центральной консоли, а альтернативу ей можно найти в меню мультимедийного дисплея, который расположен над ним.
Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, что помогает легко синхронизировать ваш гаджет с экраном системы и дублировать на него меню телефона или определенного приложения.
Opel Insignia оснащен аудиосистемой BOSE, которая состоит из семи динамиков.
В нашей комплектации была и беспроводная зарядка, которая находится в подлокотнике.
Отдельно стоит сказать о передних спортивных сиденьях, которые сертифицированы немецкой организацией AGR (Движение за здоровую спину).
Огромный диапазон регулировок позволяет устроиться максимально комфортно человеку любого телосложения. Регулируется поясничный упор, боковая поддержка, выдвигается коленная подушка, а вишенкой на торте является массаж.
Второй ряд сидений оказался достаточно просторным. Сзади без потери комфорта располагается двое взрослых и ребенок в автокресле.
Для пассажиров второго ряда есть подлокотник, два разъема USB и даже подогрев сидений. А что еще надо?
Если подводить итог по салону, то есть, конечно, к чему придраться. Opel Insignia внушает доверие своим качеством материалов и сборкой, но вот некоторые нюансы выпадают из этой концепции. Например, подрулевые рычаги управления светом и стеклоочистителями.
Поворотники, как их в народе называют, это элемент, который водитель использует довольно часто и если с ним что-то не так, то это сразу же замечаешь. В данном случае смутило качество самих рычагов и ход их переключения. Если говорить простыми словами, то ощущается, что здесь немцы немного сэкономили.
Объем багажника в Opel Insignia составляет 490 л, а спинки заднего ряда можно сложить и получить целых 1450 л.
У Opel Insignia огромный проем багажника благодаря специфике кузова лифтбек, что облегчает погрузку и выгрузку багажа.
Под фальшполом есть место для запасного колеса, но вместо него в комплектации только ремкомплект.
Сама крышка багажника открывается в два приема. Сначала нужно нажать на эмблему Opel, а затем приподнять дверцу вверх. Электропривода, к сожалению, нет.
Динамика
Тестовый Opel Insignia был укомплектован турбированным дизельным двигателем мощностью 170 л. с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм.
Работает этот двигатель в паре с восьмиступенчатой АКПП. Это достаточно резвая пара, которая позволяет уверенно чувствовать себя на дороге. До первой сотни автомобиль разгоняется за 8,9 с.
КПП работает слажено с двигателем, переключения практически не ощущаются.
Кроме отличной динамики, у Opel Insignia еще и очень приятные показатели расхода топлива.
В городе расход топлива составлял 7,5 л на 100 км, а на трасе показатели были 6-6,5 л на 100 км.
Подвеска достаточно жесткая, что ощущается на наших дорогах. И это, пожалуй, тот случай, когда дороги портят впечатление об автомобиле, а не просчеты разработчиков.
Если говорить о безопасности Opel Insignia, то и здесь есть что сказать.
На мультимедийный экран выводится картинка камер кругового обзора, что облегчает процесс парковки лифтбека. Качество изображения не идеальное, но для сохранения нервных клеток в узких киевских двориках его хватает.
Также есть и адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения, система распознавания пешеходов и система экстренного торможения.
Отдельно стоит выделить и матричные полностью светодиодные фары, которые способны подсвечивать повороты и обладают адаптивным дальним светом.
Итог
Opel Insignia оставил о себе впечатление добротного немецкого автомобиля, который способен одновременно подарить комфорт, удовольствие от вождения и порадовать расходом топлива.
Есть мелочи, которые не влияют на общее впечатление, но есть и жестковатая подвеска, которая не очень рада нашим убитым дорогам. Opel Insignia достойный автомобиль с немецким характером, который читается в деталях.
Решать, как всегда, вам.
Олесь Куница