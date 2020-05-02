Маск обрушил акции Tesla и заявил, что распродает имущество ради Марса

В пятницу генеральный директор Tesla Илон Маск разжег споры в Twitter, заявив, что акции его компании стоят “слишком дорого”.

Твит Маска вызвал падение стоимости акций Tesla на 10% до $701.32.

Из-за этого обвала стоимость компании упала почти на $ 15 млрд с конца четверга.

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После этого Маск продолжил поражать мир и сообщил, что распродает все свое имущество.

— У меня не будет ни одного дома, — написал он.

— Наличные не нужны. Посвящаю себя Марсу и Земле. Имущество только тянет нас вниз, — написал миллиардер в ответ другому пользователю.

Напомним, ранее Маск из-за своего неудачного твита попал под суд и потерял кресло гендиректора Tesla.

Фото: CNET