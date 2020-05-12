В Украине сократилось производство авто на 24% в апреле

В Украине сократилось изготовления автомобильной техники на 58% по сравнению с 2019 годом.

В апреле 2020 года были произведено 59 единиц автотранспорта. За период январь-апрель текущего года производство сократилось на 24%, а именно до 1 424 единицам.

Об этом сообщила ассоциация Укравтопром.

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За 4 месяца этого года было собрано 1 238 легковых автомобилей, что на 22% меньше относительно аналогичного периода прошлого года. Грузовые автомобили — 12 единиц, что на 20% меньше. Автобусное производство в Украине сократилось на 37% — 174.

Всю статистику за апрель сформировал завод Еврокар, на котором и было собрано 59 автомобилей Shkoda.

Ранее Факты ICTV писали, что МВД переносит запуск системы автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения из-за карантина.

Источник: Укравтопром.