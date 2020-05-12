Как ухаживать за авто во время карантина – 5 правил

Автомобильные эксперты предупреждают о множестве проблем, которые могут возникнуть с транспортным средством, если машина будет длительное время без движения.

Первым серьезным средством защиты авто является запуск и кратковременное вождение транспортного средства не реже одного раза в неделю.

Механики рекомендуют водить автомобиль не менее 20 минут в неделю, чтобы предотвратить различные проблемы, в частности, отказ работы аккумулятора.

— Не ездить на своей машиной — худшее, что ты можешь сделать с ней, — говорят эксперты.

Регулярные выезды — даже на короткое время — могут обеспечить защиту тормозных дисков от ржавчины. Окисление на этих деталях может образоваться уже через несколько дней, особенно во влажной среде.

Ржавчина не опасна, но если ее слишком запустить, она может повлиять на ощущение педали тормоза из-за разницы в текстуре между окисленными участками тормозного диска и теми, которые находились под колодкой и поэтому не имеют ржавчины.

Кроме того, еженедельная поездка на транспортном средстве может предотвратить ухудшение качества тормозной жидкости.

Бензин также нужно израсходовать, так как может накапливаться осадок.

Автомобильные эксперты рекомендуют водителям не забывать следить за состоянием шин – регулярно проверять в них давление воздуха.

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Другим распространенным врагом автомобилей, которыми не пользуются в течение нескольких недель, являются мыши и крысы. Механики рекомендуют искать под капотом пожеванные ремни или провода.

Внутри автомобиль также следует регулярно убирать, чтобы мусор, оставленный внутри, не привлекал муравьев и других насекомых.

В период распространения коронавируса не лишним будет носить в автомобиле перчатки и маску.

К слову, Факты ICTV писали, как правильно дезинфицировать автомобиль от коронавируса.