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Nissan ликвидирует Datsun из-за кризиса — Bloomberg

Nissan планирует ликвидировать свою торговую марку Datsun во второй раз, говорится в новом отчете компании.

Бренд Datsun закроют в рамках плана по сокращению ежегодных издержек на $2,8 млрд, сообщил источник.

В рамках антикризисного плана Nissan сократит расходы на маркетинг и закроет некоторые заводы.

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Nissan возобновил производство бюджетных авто под знаком Datsun в 2012 году. Сегодня машины продаются только на нескольких рынках, включая Южную Африку, Индонезию и Индию.

Напомним, Южная Корея оштрафовала Mercedes-Benz, Nissan и Porsche на $65 млн.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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