По состоянию на 8.30 25 мая в Киеве, где сегодня возобновил работу метрополитен, наблюдаются 7-балльные пробки.

Сейчас на Левом берегу сложная ситуация на проспекте Шухевича и улице Оноре де Бальзака в сторону Северного моста, на Броварском проспекте — от станции метро Левобережная, на Русановке — до моста Патона.

Тянучка наблюдается и на Позняках — перед Южным мостом.

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На Правом берегу пробки образовались на Петровской аллее и улице Грушевского, на Набережно-Крещатицкой — в районе Гаванского моста.

Затруднено движение также на бульваре Леси Украинки, улице Вадима Гетьмана, проспекте Победы и улице Борщаговской.

Напомним, 25 мая в рамках послабления карантина метрополитен в Киеве возобновил работу, а наземный транспорт работает в обычном режиме с 23 мая.

Источник: Google maps