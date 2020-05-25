По состоянию на 8.30 25 мая в Киеве, где сегодня возобновил работу метрополитен, наблюдаются 7-балльные пробки.
Сейчас на Левом берегу сложная ситуация на проспекте Шухевича и улице Оноре де Бальзака в сторону Северного моста, на Броварском проспекте — от станции метро Левобережная, на Русановке — до моста Патона.
Тянучка наблюдается и на Позняках — перед Южным мостом.
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На Правом берегу пробки образовались на Петровской аллее и улице Грушевского, на Набережно-Крещатицкой — в районе Гаванского моста.
Затруднено движение также на бульваре Леси Украинки, улице Вадима Гетьмана, проспекте Победы и улице Борщаговской.
Напомним, 25 мая в рамках послабления карантина метрополитен в Киеве возобновил работу, а наземный транспорт работает в обычном режиме с 23 мая.
Источник: Google maps