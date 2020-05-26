Утром 26 мая в Киеве наблюдаются 6-балльные пробки. Самая сложная ситуация на мостах в направлении правого берега.

Тянучка наблюдается в районе Северного моста, где произошло два ДТП, моста Метро, моста Патона, а также Южного моста, где сегодня утром случилась аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Из-за этого движение частично ограничено.

А на правом берегу сейчас пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Борщаговской и на Большой окружной.

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Напомним, 26 мая на Южном мосту в Киеве произошла аварийная ситуация из-за старого деформационного ша – оборвалась часть накрывочного листа. На месте уже работают сотрудники компании Киевавтодормост, которые планируют устранит проблему за 3-4 часа.

Источник: Google maps