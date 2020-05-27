По состоянию на 18.30 27 мая в Киеве наблюдаются 7-балльные пробки.

По данным Google maps, тянучка на бульваре Тараса Шевченко — от Ботанического сада до Бессарабской площади, а также на Большой Васильковской и проспекте Валерия Лобановского.

Затруднено движение на бульваре Дружбы народов в направлении моста Патона, а также на Набережном шоссе в районе моста Метро.

Традиционные пробки наблюдаются также от станции метро Выдубичи до середины Южного моста.

Сложная ситуация и на проспекте Степана Бандеры — от улицы Алябьева пробка на несколько километров до самого Северного моста.

К слову, вчера, 26 мая, на Южном мосту в Киеве были пробки из-за аварийной ситуации со старым деформационным швом, который пришлось срочно ремонтировать.

Источник: Google maps