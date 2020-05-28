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Факты / Lifestyle

Пробки в Киеве 7 баллов, к Северному мосту не проехать (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 17.30 28 образовались 7-балльные пробки.

Очень сложно сейчас добраться на левый берег в районе Северного моста. Движение на проспекте Степана Бандеры и прилегающих улицах сильно затруднено.

А к мосту Метро пробка растянулась от улицы Набережно-Крещатицкой.

В районе Южного моста и Патона ситуация пока не настолько сложная.

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Тянучка на бульварах Дружбы народов и Леси Украинки, сложно также проехать по проспекту Победы и улице Вадима Гетьмана.

Затори у Києві

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что стоимость билетов в железнодорожном и городском транспорте после ослабления карантина повышаться не будет.

Источник: Google maps

Фото: Dreamstime

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