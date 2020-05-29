Американский разработчик и бизнесмен Илон Маск проехался на электропикапе Cybertruck по скоростному тоннелю под Лос-Анджелесом.

Тест-драйв проходил в эфире одного из американских телешоу, где Маск за рулем рассказывал о преимуществах скоростного автомобиля.

По его словам, сначала разработчики планировали уменьшить размер пикапа, однако впоследствии отказались от этой задумки.

— Возможно, мы еще сделаем компактный грузовик, но это будет позже, — добавил Маск.

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Во время эфира Илон Маск даже вылез на крышу автомобиля, чтобы продемонстрировать ее прочность.

Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен рассказал об истории создания авто в футуристическом стиле.

Он добавил, что на официальном сайте компании уже действует предзаказ Cybertruck, однако начало серийного производства запланировано на 2021 год.

Напомним, 27 мая запуск ракеты Илона Маска Crew Dragon отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Такое решение было принято за 16 минут до старта.