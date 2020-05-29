Услуга оформления доверенности на авто пригодится из-за введения в Украине фото- и видеофиксации нарушений на дорогах с 1 июня 2020 года. Это поможет возложить ответственность за нарушения на человека, находившегося за рулем, а не на владельца авто.

Как оформить доверенность на авто в Украине — читайте в материале Фактов ICTV.