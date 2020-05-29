Кто такой надлежащий пользователь?
Надлежащий пользователь — это лицо, которое законно ездит на чужом автомобиле. Оформление надлежащего пользования ТС еще называют доверенностью на авто.
Кто может оформить доверенность на авто?
Заказать услугу по оформлению доверенности на авто в сервисных центрах МВД Украины может как физическое, так и юридическое лицо.
Надлежащим пользователем может стать только человек с удостоверением водителя (национальным или иностранным). Важно, чтобы документ отвечал требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.
Если руководитель юридического лица хочет назначить надлежащим пользователем своего работника, то придется обратиться в территориальные сервисные центры МВД Украины. Важно, чтобы присутствовали и владелец авто, и человек, который хочет стать доверенным лицом.
Как оформить доверенность на авто онлайн?
1. Проходите авторизацию в Электронном кабинете водителя (электронная подпись, BankID или MobileID).
2. Выбираете услугу Управление надлежащим пользователем.
3. Затем вводите VIN-код автомобиля и проверяете информацию о транспортном средстве, которую покажет система.
4. Далее выбираете основание для оформления надлежащего пользования:
- соглашение с владельцем ТС;
- доверенность на право пользования авто;
- соглашение об аренде, займе или найме;
- договор финансового или оперативного лизинга.
5. Вводите e-mail и телефон владельца авто.
6. Проверяете свои данные и, если будет необходимость, прикрепляете копию доверенности или договора, который является основанием.
7. Подписываете заявление, используя квалифицированную электронную подпись.
Затем владелец получит письмо со ссылкой на онлайн-заявление надлежащего пользователя. Чтобы завершить процедуру владелец должен дать согласие. Если основанием для оформления доверенности являются лишь предварительные договоренности владелец должен подписать заявление с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись. — Ред.). Когда все пункты будут пройдены, то надлежащий пользователь подтверждение заявления увидит в е-Кабинете водителя.
Сколько стоит доверенность на авто?
Услуга Управление надлежащим пользователем бесплатна. А на одно авто можно назначить только одного надлежащего пользователя.
Сколько времени длится оформление доверенности на авто онлайн?
Полный цикл оформления доверенности на автомобиль в онлайн-режиме проходит в течение одного рабочего дня.