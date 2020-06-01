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Где в Киеве установлены камеры автоматической фиксации ПДД (АДРЕСА)

На дорогах Киева с 1 июня работают 20 камер автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения.

Утром комплексы в столице зафиксировали уже 262 превышения скоростного режима. Эти водители получат так называемые письма счастья со штрафами. За превышение скорости на 20 км и более — 255 грн, более чем на 50 км — 510 грн.

Адреса, где в Киеве установлены камеры автоматической фиксации ПДД:

  1. Улица Елены Телиги, 39;
  2. Набережное шоссе, 4;
  3. Днепровская набережная (перекресток с улицей Причальной);
  4. Улица Братиславская, 18;
  5. Чоколовский бульвар, 24;
  6. Северный мост (в направлении левого берега);
  7. Северный мост (в направлении правого берега);
  8. Броварской проспект (в районе метро Левобережная);
  9. Броварской проспект (улица Строителей);
  10. Южный мост (в направлении левого берега);
  11. Южный мост (в направлении правого берега);
  12. Проспект Героев Сталинграда, 25;
  13. Проспект Владимира Маяковского, 56;
  14. Проспект Владимира Маяковского, 65;
  15. Бульвар Дружбы народов, 27;
  16. Бульвар Дружбы народов, 36;
  17. Столичное шоссе, 58 (в направлении Киева);
  18. Столичное шоссе, 58 (в направлении Обухова);
  19. Харьковская площадь/проспект Бажана;
  20. Харьковская площадь/проспект Бажана.

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Фото- и видеофиксация нарушений ПДД заработала в Украине с 1 июня. Сроки запуска системы переносили несколько раз, в последний — из-за карантина.

Система рассчитана на обработку данных с 30 тыс. видеокамер.  Но пока их не более сотни на аварийных участках. Больше всего в Киеве и области — более 50 камер автоматически будут фиксировать нарушения на дорогах, а водители будут получать письма о необходимости уплаты штрафа за превышение скорости.

Оповещения о штрафах будут отправляться Укрпочтой, а также в электронный кабинет водителя в системе МВД.

Если штраф не будет оплачен в течение 30 дней, дальше нарушителем будет заниматься исполнительная служба, которая имеет право арестовать имущество.

Источник: Патрульная полиция

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