На дорогах Киева с 1 июня работают 20 камер автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения.

Утром комплексы в столице зафиксировали уже 262 превышения скоростного режима. Эти водители получат так называемые письма счастья со штрафами. За превышение скорости на 20 км и более — 255 грн, более чем на 50 км — 510 грн.

Адреса, где в Киеве установлены камеры автоматической фиксации ПДД:

Улица Елены Телиги, 39; Набережное шоссе, 4; Днепровская набережная (перекресток с улицей Причальной); Улица Братиславская, 18; Чоколовский бульвар, 24; Северный мост (в направлении левого берега); Северный мост (в направлении правого берега); Броварской проспект (в районе метро Левобережная); Броварской проспект (улица Строителей); Южный мост (в направлении левого берега); Южный мост (в направлении правого берега); Проспект Героев Сталинграда, 25; Проспект Владимира Маяковского, 56; Проспект Владимира Маяковского, 65; Бульвар Дружбы народов, 27; Бульвар Дружбы народов, 36; Столичное шоссе, 58 (в направлении Киева); Столичное шоссе, 58 (в направлении Обухова); Харьковская площадь/проспект Бажана; Харьковская площадь/проспект Бажана.

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Фото- и видеофиксация нарушений ПДД заработала в Украине с 1 июня. Сроки запуска системы переносили несколько раз, в последний — из-за карантина.

Система рассчитана на обработку данных с 30 тыс. видеокамер. Но пока их не более сотни на аварийных участках. Больше всего в Киеве и области — более 50 камер автоматически будут фиксировать нарушения на дорогах, а водители будут получать письма о необходимости уплаты штрафа за превышение скорости.

Оповещения о штрафах будут отправляться Укрпочтой, а также в электронный кабинет водителя в системе МВД.

Если штраф не будет оплачен в течение 30 дней, дальше нарушителем будет заниматься исполнительная служба, которая имеет право арестовать имущество.