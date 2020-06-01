На дорогах Киева с 1 июня работают 20 камер автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения.
Утром комплексы в столице зафиксировали уже 262 превышения скоростного режима. Эти водители получат так называемые письма счастья со штрафами. За превышение скорости на 20 км и более — 255 грн, более чем на 50 км — 510 грн.
Адреса, где в Киеве установлены камеры автоматической фиксации ПДД:
- Улица Елены Телиги, 39;
- Набережное шоссе, 4;
- Днепровская набережная (перекресток с улицей Причальной);
- Улица Братиславская, 18;
- Чоколовский бульвар, 24;
- Северный мост (в направлении левого берега);
- Северный мост (в направлении правого берега);
- Броварской проспект (в районе метро Левобережная);
- Броварской проспект (улица Строителей);
- Южный мост (в направлении левого берега);
- Южный мост (в направлении правого берега);
- Проспект Героев Сталинграда, 25;
- Проспект Владимира Маяковского, 56;
- Проспект Владимира Маяковского, 65;
- Бульвар Дружбы народов, 27;
- Бульвар Дружбы народов, 36;
- Столичное шоссе, 58 (в направлении Киева);
- Столичное шоссе, 58 (в направлении Обухова);
- Харьковская площадь/проспект Бажана;
- Харьковская площадь/проспект Бажана.
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Фото- и видеофиксация нарушений ПДД заработала в Украине с 1 июня. Сроки запуска системы переносили несколько раз, в последний — из-за карантина.
Система рассчитана на обработку данных с 30 тыс. видеокамер. Но пока их не более сотни на аварийных участках. Больше всего в Киеве и области — более 50 камер автоматически будут фиксировать нарушения на дорогах, а водители будут получать письма о необходимости уплаты штрафа за превышение скорости.
Оповещения о штрафах будут отправляться Укрпочтой, а также в электронный кабинет водителя в системе МВД.
Если штраф не будет оплачен в течение 30 дней, дальше нарушителем будет заниматься исполнительная служба, которая имеет право арестовать имущество.