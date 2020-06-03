Верховная Рада Украины может установить мораторий на взыскание штрафа с владельцев нерастаможенных авто из Европы.

На сайте парламента появился соответствующий законопроект №3542 О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ответственности за превышение срока временного ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования.

Согласно этому проекту закона, предлагается установить мораторий на взыскание, который определен ст. 121 Кодекса об административных нарушениях, относительно исполнительного производства, которое открыто на основании постановлений о привлечении водителей евроблях к административной ответственности.

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Отмечается, что законопроект разработан с целью предоставления возможности владельцам, которые ввезли авто из Европы завершить таможенные формальности в течение 180 дней с момента принятия этого закона без применения к ним штрафных санкций.

Народные депутаты отметили, что этот законопроект создаст предпосылки для растаможивания евроблях, которые ввезли ранее на таможенную территорию Украины.

Также он будет способствовать комплексному урегулированию вопроса доступности для украинцев как новых, так и недорогих, бывших в употреблении, автомобилей с целью учета интересов всех слоев населения страны.

Евробляхы в Украине

В начале 2020 году в Украине ввели штрафы для владельцев евроблях. За несвоевременное растаможивание такого автомобильного транспорта штраф составляет до 170 тыс. грн. Кроме этого, еще 34 тыс. грн уплачиваются за использование транспортного средства в коммерческих целях.

В конце лета 2019 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому, за несвоевременное нерастаможивания авто из Европы накладывались штрафы.

Однако в сентябре того же года парламент отсрочил их на три месяца.

В октябре владельцы евроблях под Радой устроили митинги, запланированные для того, чтобы власть сделала доступной растаможку авто. Активисты АвтоЕвроСилы требовали снизить акциз и ставки.

В декабре Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, согласно которым украинцев пока не наказывали повышенными штрафами за нерастаможенные вовремя авто с еврономерами, а также транспорт с превышением срока транзита.

До 31 декабря 2019 года применяли штраф в размере 8 500 грн и 17 тыс. грн соответственно.