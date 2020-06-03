Налог на продажу авто в Украине – как его увеличение повлияет на рынок

В Украине с 23 мая вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые регламентируют увеличение налога при продаже автомобилей. Речь идет о законопроекте №1210.

Согласно ему, увеличивается налог на продажу легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов и прицепов в течение года:

0% – при продаже первой единицы;

5% + 1,5% военного сбора – при продаже второй единицы;

18% + 1,5% военного сбора – при продаже последующих единиц авто.

Кроме того, во время продажи автобуса или грузовика нужно оплатить налог в размере 5%.

Как изменится авторынок в Украине

— Тут большие риски, что рынок будет корректироваться, а вот в какую сторону, будем смотреть. Из-за снижающееся покупательской способности и поднятия налогов рынок будет сопротивляться. Он будет прятаться в тень. Кроме того, сейчас цены на автомобили просаживаются, идя за покупательской способности. Откуда платить эти налоги? – рассказывает глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса города Киева Руслан Соболь.

Ранее первая продажа автомобиля в году не облагалась налогом, а с каждой последующей сделки необходимо было заплатить 5%.

— В этом бизнесе задействовано очень много людей. Это большой рынок в 40-миллионной стране. Да, не такой большой, как в Германии или США, но все же. В этом бизнесе задействовано очень много людей. Всего 5%, но государство их получало. Однако 18% вряд ли все будут платить, тем более, в тех условиях, в которых мы сейчас живем, — отмечает Руслан Соболь.

По его словам, конечно, будут те, кто заплатит такой процент, однако они будут в меньшинстве. Поэтому рынок еще больше уйдет в тень.

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— У нас в нормальное время культура уплаты налогов страдала. Мы только развиваемся в этом вопросе. И это во время, когда можно было спрогнозировать экономику, доходы, рынок. То сейчас мы только скатываемся в рецессию. Это только начало пути. Мы ощутим эффект этих двух месяцев, которые страна просидела под замком, в октябре-ноябре 2020 года. Вот тогда мы все последствия прочувствует в полной мере, — отмечает специалист.

Он добавил, что именного тогда государство может не увидеть ожидаемые поступления налогов, в частности 18% от продажи авто.

Однако легальных способов избежать уплаты высоких налогов не существует.

Если даже вы регистрируете предприятие, то же ЧП, то вас это не освобождает от уплаты 18% налога. Многие перекупщики хотели бы зарегистрироваться и работать легально, но если бы это как-то бы повлияло на финансовые показатели, — рассказывает глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса города Киева.

По его словам, если бы государство дало возможность легально продавать авто, пускай с уплатой налога в 5%, ЕСВ, военного сбора и отчислений в Пенсионный фонд, то это все равно бы больше поспособствовало бы выходу рынка в свет и дало бы значительные поступления в бюджет.

Налоги в Украине

Карантин обвалил отечественный авторынок — продажа новых автомобилей упала до 50%. Все из-за снижения доходов украинцев во время пандемии. Дорогие покупки большинство отложили до лучших времен.

А вот из-за проблем с общественным транспортом машины с пробегом наоборот — пользуются спросом. К тому же цена на них заметно упала.

Евгения Шапоренко