Покупка авто из США выгодная, особенно в условиях пандемии, из-за которой цены значительно упали. Однако заниматься этим вопросом самостоятельно – дело рискованное. Причина в нюансах как во время аукциона, так и касательно самих автомобилей.

Поэтому покупку авто из США лучше доверить компаниям-посредникам, а не перекупщикам.

Об этом Фактам ICTV рассказал основатель Alpha Cars Сергей Витвицкий.

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Для тех, кто не знает, то все авто из США после ДТП. Однако американский аукцион достаточно прозрачный. То есть посмотрев по базе, можно узнать всю историю машины, когда она была в аварии, как и что в ней ремонтировалось.

Какие автомобили лучше не покупать из США

Сергей Витвицкий отмечает, что нужно избегать машин, которые были утомленные или долгое время находились под воздействием влаги.

— Я не работаю с утопленниками. Когда они приезжают к нам, то такие авто зацветают в салоне. Это сразу несколько рисков: дорогой ремонт всего салона, второе – полностью неисправная электрика. Например, во время движения что-то закоротит, а это грозит ДТП, — рассказывает Витвицкий.

Кроме того, важна погода в регионе, в котором вы покупаете автомобиль. По словам эксперта, самые оптимальные — это Флорида и Калифорния.

— Если у машины что-то разбито: боковое стекло или панорамная крыша, нужно смотреть, были ли дожди или стихийные бедствия в этом регионе. Это все отлеживается. Например, авто попало на аукцион в марте, а мы его купили в июне. За это время нужно посмотреть, были ли какие-то изменения по погоде, — рассказывает Сергей Витвицкий.

У кого лучше не покупать авто

По его словам, лучше не доверять американским перекупщикам.

— Нельзя покупать авто у третьих лиц, только у страховых или прокатных компаний, автоклубов, — рассказывает эксперт.

Когда американский водитель попадает в ДТП, то через два часа приезжает страховая и забирает на эвакуаторе авто. У потом компания решает ремонтировать его или отдать деньги, в качестве компенсации.

— То есть они ремонтируют авто изначально без умысла его продажи. А дилеры продают разные машины. Могут что-то подварить, заделать побитые части авто и выставить на торги. К слову, у Tesla часто снимают батареи, — отмечает эксперт.

Авто из США на аукционе

В сюжете Фактов ICTV уже рассказывалось более подробно об аукционе авто из США, цене, а также о самых популярных и рентабельных марках машин.

Покупать лучше не у частных перекупщиков, а у компаний-посредников. Они сами занимаются торгами на аукционах и сразу посчитают стоимость авто с ремонтом, транспортировкой и другими затратами.

За свои услуги компании-посредники процент не берут. Цена обычно фиксированная — около $700.