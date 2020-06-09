Если забыл права дома — лучше оставить машину или попросить других людей с водительским удостоверением ею управлять. Иначе — штраф!

Об этом гласит Кодекс Украины об административных правонарушениях, если его перефразировать своими словами. А точнее статья 126.

Случай 1. Если вы все же сели за руль без прав или документов на авто и вас остановила полиция, будьте готовы заплатить 425 грн штрафа. Об этом гласит ч. 1 статьи.

Случай 2. Если вы решили, что ваш сын достаточно взрослый и можно посидеть рядом, а он пусть порулит — штрафа вам не избежать. Передавать управлять автомобилем нельзя без соответствующего пакета документов и прав на вождение данной категории автомобиля. Штраф за вождение без прав несовершеннолетним — 510 грн (ст.126 ч.2 КУоАП).

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Положение частей первой и второй настоящей статьи не применяются к лицам, которые в установленном порядке учатся вождению транспортного средства.

Случай 3. Если вы были лишены права управления транспортным средством и все же сели за руль авто, штраф в этом случае также составляет 510 грн (ст.126 ч.3 КУоАП).

Фиксация штрафов

С 1 июня в Украине заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Она еще на этапе тестирования, но впоследствии будет действовать на всей территории Украины.

Сейчас штрафуют только за превышение скорости, если автомобиль ехал на 20 км быстрее допустимой нормы.

Позже камеры будут фиксировать проезд на красный свет и движение полосой общественного транспорта.