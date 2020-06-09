Тест-драйв Nissan Navara: пікап в українських умовах

Nissan Navara в самой простой комплектации Tekna с дизельным двигателем объемом 2,3 литра (163 л. с.) и 6МКПП обойдется в $36,8 тыс.

К нам на тест попал Nissan Navara в максимальной комплектации PLATINUM NEW Tekna с дизельным двигателем объемом 2,3 литра (190 л. с.) и 7АКПП, который обойдется в $43,7 тыс.

Салон Nissan Navara выполнен из качественных материалов, и откровенно дешевых решений свойственных утилитарным автомобилям я здесь не встретил.

В Nissan Navara кожаный салон, добротный пластик и качественная сборка.

В нашей комплектации были установлены бесключевой доступ в салон, двухзональный климат-контроль и передние сиденья c подогревом.

Панель приборов в Nissan Navara аналоговая, но с цветным экраном бортового компьютера. Здесь все просто и понятно.

На руль вынесено управление телефоном, мультимедиа и круиз-контролем. Сам руль выглядит немного устаревшим, как по мне.

К примеру, рулевое колесо в Nissan Qashqai/X-Trail выглядит более современным и привлекательным.

Вверху центральной консоли находится дисплей обновленной мультимедийной системы NissanConnect, которая теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Если говорить о практичности салона, то меня немного смутило изобилие глянцевого пластика на центральной консоли, на котором собирается пыль и отпечатки пальцев.

На втором ряду сидений особых удобств вы не встретите, здесь ограниченное количество места и солдатская посадка, но некоторые изюминки здесь все же есть.

К примеру, диван можно поднять, закрепить его за спинку и перевозить там своих питомцев.

Также под диваном есть скрытые ниши для хранения полезных вещей.

Грузовой отсек

Помимо внедорожных, качеств у пикапа есть еще и дополнительное преимущество – перевозка габаритного груза.

Кузов пикапа позволяет перевозить, как всевозможные элементы активного отдыха, так и рабочий инвентарь. Если же кузова окажется мало, тогда можно смело рассчитывать на прицеп.

Грузоподъемность Nissan Navara составляет чуть больше тонны, а максимально допустимый вес для буксировки 3500 кг.

Пикап в городе

Тестовый Nissan Navara был оснащен дизельным двигателем 2,3 литра (190 л.с./450 Нм), 7АКПП и полным приводом.

Дизельный двигатель с двумя турбинами обеспечивает отличной тягой и запасом мощности.

Расход топлива в смешанном цикле (город-пригород) за время тест-драйва у меня составлял 8,8 л / 100 км. Для пикапа таких размеров – отличные показатели. Если говорить о сильных сторонах, то стоит отметить многорычажную, пружинную заднюю подвеску Nissan Navara, благодаря которой пикап стал более комфортным.

Если говорить об удобстве использования Nissan Navara в городе узкими проездами, плотным трафиком и отсутствием парковочных мест, то, конечно, есть нюансы. Если бы не система кругового обзора, то седых волос на моей голове стало бы гораздо больше.

Камеры позволяют без проблем контролировать габариты пикапа и избавляют от лишних переживаний.

Внедорожные качества

Nissan Navara – классический внедорожник с рамной конструкцией кузова, полным приводом PART-TIME и клиренсом 223 мм.

С помощью селектора вы можете выбрать один из трех режимов полного привода.

2WD – режим движения на заднем приводе, который подойдет для поездок по городу или трассе.

4WD High — режим полного привода, который предназначен для легкого бездорожья, которое в Украине встречается даже непосредственно в городах.

4WD Low — режим полного привода, который понадобится в трудных погодных условиях или на серьезном бездорожье.

Nissan Navara вне асфальтированных дорог чувствует себя, как рыба в воде. И если мы вспомнили о воде, то этот пикап способен преодолевать брод глубиной 600 мм.

Бездорожье, песчаные тропы, грязь и болото — стихия Nissan Navara.

Итог

Nissan Navara – работяга и любитель активного отдыха. Он послужит отличным помощником, как в полях, так и на охоте.

Благодаря современным системам на Nissan Navara будет вполне комфортно передвигаться в городе, но не стоит забывать о его стихиях. Гораздо комфортнее он себе ощущает далеко от городской суеты и пробок.

Решать, как всегда, вам.











































































































Тест-драйв Nissan Navara: пикап в украинских условиях / 27 фотографий

Олесь Куница