Внедорожники более опасны для пешеходов, чем легковушки — исследование

Внедорожники чаще убивают и наносят более серьезные травмы пешеходам, чем легковые автомобили.

Об этом заявили авторы исследования, опубликованного во вторник Институтом страхования безопасности дорожного движения США.

В результате аварии с традиционным внедорожником решетка бьет в таз или грудную клетку пешехода, передавая больше энергии телу человека, показало исследование 79 ДТП в трех американских городах.

Внедорожники и кроссоверы, как правило, больше и тяжелее, чем легковые автомобили, а также имеют более острые углы.

Также большие авто имеют более высокий центр тяжести, что может сделать управление менее стабильным, чем в традиционном седане.

В то же время эксперты считают, что необходимо провести больше исследований на эту тему.

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Безопасность автомобилей в XXI веке

Современные машины могут тормозить и управляться самостоятельно, чтобы помочь избежать ДТП или — если авария неизбежна — уменьшить ее тяжесть.

Компания Volvo стала пионером новых технологий безопасности и первой разработала автоматическое торможение в аварийном режиме.

Последняя новация Volvo, которая касается безопасности, вызвала споры, когда компания ввела ограничения скорости 180 км/ч для всех своих новых автомобилей. По состоянию на 2020 год все новые Volvo ограничены максимальной скоростью 180 км/ч.

Источник: IIHS