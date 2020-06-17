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Обязательный техосмотр авто в Украине: что изменилось для водителей

Обязательный техосмотр авто в Украине: что изменилось для водителей

В Украине с 1 мая 2019 начали действовать новые правила прохождения техосмотра транспортных средств. До 2022 года Украина должна перейти на европейские нормы техосмотра.

В Кабмине хотят создать единые общепринятые правила и общегосударственный технический осмотр, заявил министр транспорта Владислав Криклий.

Когда надо проходить первый техосмотр?

Первый технический осмотр личных автомобилей должен проводиться через четыре года после первого использования, а затем — каждые два года.

Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.

Право техосмотра получают не только госорганы, но и частные компании, которые получили сертификат от государства.

Процедура техосмотра будет происходить с помощью видеофиксации.

Какие штрафы за просроченный техосмотр?

Штрафы за несвоевременное прохождение техосмотра увеличат с 20 до 100 необлагаемых минимумов (с 340 грн до 1,7 тыс. грн)

Кто контролирует своевременность техосмотра?

Контроль за соблюдением новых требований возлагается на Национальную полицию.

В планах Кабмина позволить проводить технический осмотр частным компаниям. Все данные будут стекаться в Бюро безопасности эксплуатации колесных транспортных средств. Оно будет следить за выполнением процедуры техосмотра.

Что станет обязательным в авто?

Те, кто перевозят пассажиров, должны оборудовать свои транспортные средства тахографами, которые регистрируют скорость, режим труда и отдыха водителей и членов экипажа.

На международных рейсах устройства для ограничения скорости должны быть установлены до 1 июля 2019 года, а на внутренних перевозках — до 1 января 2020 года.

Что делать, если у меня документ старого образца?

Если владелец транспортного средства, подлежащего обязательному техническому контролю, получил бланк протокола ОТК до вступления в силу изменений, он сможет пользоваться документом старого образца до момента окончания срока его действия.

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