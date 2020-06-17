Когда надо проходить первый техосмотр?
Первый технический осмотр личных автомобилей должен проводиться через четыре года после первого использования, а затем — каждые два года.
Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.
Право техосмотра получают не только госорганы, но и частные компании, которые получили сертификат от государства.
Процедура техосмотра будет происходить с помощью видеофиксации.
Какие штрафы за просроченный техосмотр?
Штрафы за несвоевременное прохождение техосмотра увеличат с 20 до 100 необлагаемых минимумов (с 340 грн до 1,7 тыс. грн)
Кто контролирует своевременность техосмотра?
Контроль за соблюдением новых требований возлагается на Национальную полицию.
В планах Кабмина позволить проводить технический осмотр частным компаниям. Все данные будут стекаться в Бюро безопасности эксплуатации колесных транспортных средств. Оно будет следить за выполнением процедуры техосмотра.
Что станет обязательным в авто?
Те, кто перевозят пассажиров, должны оборудовать свои транспортные средства тахографами, которые регистрируют скорость, режим труда и отдыха водителей и членов экипажа.
На международных рейсах устройства для ограничения скорости должны быть установлены до 1 июля 2019 года, а на внутренних перевозках — до 1 января 2020 года.
Что делать, если у меня документ старого образца?
Если владелец транспортного средства, подлежащего обязательному техническому контролю, получил бланк протокола ОТК до вступления в силу изменений, он сможет пользоваться документом старого образца до момента окончания срока его действия.