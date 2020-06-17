Первый технический осмотр личных автомобилей должен проводиться через четыре года после первого использования, а затем — каждые два года.

Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.

Право техосмотра получают не только госорганы, но и частные компании, которые получили сертификат от государства.

Процедура техосмотра будет происходить с помощью видеофиксации.