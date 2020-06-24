По состоянию на 18.00 24 июня на дорогах Киева наблюдаются 8-балльные пробки.

На карте Google видно, что бульвар Дружбы народов практически остановился – от станции метро Лыбедская и почти до самого моста Патона. Причина — две аварии.

Бордовым цветом обозначен также участок бульвара Леси Украинки от станции Печерской до Печерского моста. Тут тоже ДТП.

Традиционная тянучка наблюдается и на Южном мосту со стороны правого берега.

Читайте: Кабмин изменил ПДД: такси разрешили движение в полосах для маршруток

Очень сложно сейчас добраться на левый берег в районе Северного моста. Тут произошло два ДТП: на проспекте Степана Бандеры и на самом мосту.

На проспекте Победы пробки на отдельных участках. Самый сложный отрезок пути между станциями метро Нивки и Шулявская.

На Сырце тянучка на улице Стеценко. Тут было ДТП.

Большая пробка образовалась на улице Новоконстантиновской.

Затруднено движение в районе Набережного шоссе.

Штрафы за нарушение ПДД в Украине

За превышение скорости есть два вида штрафа: на более чем 20 км/ч – 255 грн, на более 50 км/ч – 510 грн.

Если оплатить его в течение 10 дней после получения постановления, сумма уменьшается на 50%.

За вождение авто в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения — штраф в 10,2 тыс. грн и лишение водительских прав на один год.

Если водитель снова сел за руль в таком состоянии в течение года – штраф 20,4 тыс. грн и лишение прав на три года.

Водитель, дважды привлекавшийся к ответственности по статье 130 КУоАП, оплачивает 40,8 тыс. грн штрафа.

Источник: Google Maps