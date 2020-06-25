Компания Geely в онлайн-режиме показала новую модель семиместного внедорожника HaoYue. В Китае его стоимость составляет $17 тыс.

По своим размерам автомобиль похож на Toyota Highlander. Его заявленный дорожный просвет составляет 190 мм, колесная база — 2 815 мм.

Новый двигатель Geely 1,8TD мощностью 184 л/с работает в паре с роботизированной семиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением.

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При сложенных креслах, объем багажника достигает 2 360 литров. Это разрешает перевозить крупногабаритный груз.

Все сиденья в Geely HaoYue, в том числе и задние, регулируются в восьми положениях. Такое планирование салона разрешает комфортно чувствовать себя даже высоким пассажирам.



















Geely показала новый внедорожник HaoYue — характеристики и цена / 5 фотографий

В топ-версиях авто есть матричные фары, панорамная крыша, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, ионизатор воздуха и ряд электронных помощников.

Недавно компания Lamborghini также представила новинку. Новый заднеприводный Huracan EVO RWD Spyder создан для гурманов спорткаров.

Крыша авто за 17 секунд убирается так, что, кажется, что ее вообще нет. Поэтому автолюбители могут сполна насладиться фирменным рычанием двигателя.

Источник: Geely

Фото: Geely