По состоянию на 19.00 30 июня на дорогах Киева наблюдаются 7-балльные пробки.

Сейчас сложная ситуация в районе Северного моста, поскольку ведутся дорожные роботы и произошло два ДТП — на проспекте Степана Бандеры и улице Богатырской.

Сильно затруднено движение на Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе.

Сложная ситуация и в районе Печерского моста. Большая пробка со стороны бульваров Дружбы народов и Леси Украинки.

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Тянучка наблюдается возле Южного моста. Здесь пробки на Столичном шоссе и Саперно-Слободской.

На проспекте Победы самый сложный участок от станции метро Нивки до Политехнического института.

Штрафы за нарушение ПДД в Украине

В Украине есть два штрафа за превышение скорости: 255 грн (превышение на более чем 20 км/ч) и 510 грн (на более чем 50 км/ч).

За вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения — 10,2 тыс. грн и лишение водительских прав на один год.

Если водитель снова сел за руль в таком состоянии в течение года – 20,4 тыс. грн, а права заберут на три года.

Источник: Google Maps