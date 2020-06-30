Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Факты ICTV решили узнать, чем же этот француз смог завоевать звание Легковой автомобиль года 2020 в Украине.

Peugeot 508 в базовой комплектации Active стоит $30 тыс. За эти деньги вы получаете автомобиль с дизельным двигателем 1,5 л и 8-АКПП.

Peugeot 508 в топовой комплектации GT-Line обойдется примерно в $38 тыс. В этой версии вы получите автомобиль с дизельным двигателем объемом 2,0 л и 8-АКПП.

Как и полагается, у нас на тест-драйве побывала именно максимальная версия фастбэка Peugeot 508.

Дизайн

Внешность – козырь Peugeot 508. Как по мне, сложно найти человека, которому бы не понравилась футуристическая внешность в комбинации с кузовом фастбэк.

Peugeot 508 – сбалансированный и наполненный изюминками автомобиль. Вся его привлекательность кроется в деталях, таких как светодиодные клыки на корме, безрамные окна и притемненные задние фонари.

Салон

Интерьер Peugeot 508 не менее интересен, чем внешний дизайн. Начнем с сидений, которые выполнены из премиальной кожи Nappa. Сиденья переднего пассажира оснащены выдвижными подколенными подушками и функцией массажа.

Вставки из натурального дерева добавляют изюминку в интерьер француза.

Полностью цифровая приборная панель утоплена вглубь торпедо и приподнята над рулевым колесом. Благодаря такой компоновке, руль не перекрывает обзор, а сам щиток находится на уровне глаз водителя.

Рулевое колесо немного пугает своей концептуальной формой, которая больше напоминает авиационный штурвал, но уже спустя час пребывания за рулем Peugeot 508 вы ощутите все преимущества такой конструкции.

Нотки авиации встречаются и в других элементах салона, таких как кнопки в виде тумблеров и селектора КПП, который напоминает джойстик из кабины пилота.

Все приборы ориентированы на водителя, а такой стиль компоновки французы назвали I-Cockpit.

На центральной консоли находится 8-дюймовый дисплей, с помощью которого производится управление медиа и системами комфорта в Peugeot 508.

Система поддерживает Apple CarPlay, MirrorLink и Android Auto. Это современно, удобно и должно быть уже в базе каждого автомобиля, как по мне.

Управление климат-контролем сенсорное и производится через тот же дисплей. Это, я считаю, не очень удобное решение, особенно когда нужно поменять температура на ходу. Кнопки нащупать гораздо легче, а вот попасть в нужную точку экрана сложновато.

Аудиосистема FOCAL – мед для ушей. Вот за такую утеху французы достойны лестных слов.

В 508 также есть и беспроводная зарядка для телефона, что порадует владельцев современных гаджетов, которые поддерживают эту функцию.

Спереди места достаточно, чего не скажешь про второй ряд сидений. Места действительно маловато, особенно пространства над головой. С ростом 1,87 см уже ощущаешь определенный дискомфорт. Места для ног также не очень много. Все это, конечно же, зависит от комплекции пассажиров.

Сзади есть разъем USB для подзарядки и подлокотник с подстаканниками. Здесь без массажей, выдвижных подушек и беспроводных зарядок.

Багажник достаточно вместительный (487 л), а крышка багажника оснащена электроприводом.

Динамика

Peugeot 508 оснащен дизельным двигателем объемом 2,0 л с мощностью 180 л. с. и 8-АКПП от производителя Aisin.

Француз отлично чувствует себя на дороге, а водитель всегда может рассчитывать на тяговитый дизельный двигатель с максимальным крутящим моментом 400 Нм.

Расход топлива в городе получался около 8,5 л на 100 км.

Подвеска оказалась сбитой, упругой, но не жесткой. Несмотря на 18-дюймовые диски и низкопрофильные шины, Peugeot 508 без особых потерь в комфорте преодолевает украинские “автобаны”.

Кроме опций комфорта, Peugeot 508 неплохо запакован технологиями безопасности.

Помимо всем известных функций, таких как адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения, есть и нечто необычное – инфракрасная камера ночного видения.

Эта камера позволяет мониторить пространство перед автомобилем, распознавать живые объекты и сигнализировать об этом водителю. Штука удобная, особенно в неосвещенных переулках и на загородных трассах.

Итоги

Peugeot 508 – автомобиль эмоция. В нем отлично сочетается незаурядный дизайн и современный набор опций, который способен удивить даже владельцев авто премиальных марок.

Есть нюансы с обзором, пространством в салоне, шумноватым двигателем, но вот исполнение и шарм Peugeot 508 перекрывают это.

Решать, как всегда, вам.























































































































Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда / 30 фотографий

Олесь Куница