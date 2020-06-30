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Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Факты ICTV решили узнать, чем же этот француз смог завоевать звание Легковой автомобиль года 2020 в Украине.

Peugeot 508 в базовой комплектации Active стоит $30 тыс. За эти деньги вы получаете автомобиль с дизельным двигателем 1,5 л и 8-АКПП.

Peugeot 508 в топовой комплектации GT-Line обойдется примерно в $38 тыс. В этой версии вы получите автомобиль с дизельным двигателем объемом 2,0 л и 8-АКПП.

Как и полагается, у нас на тест-драйве побывала именно максимальная версия фастбэка Peugeot 508.

Дизайн

Внешность – козырь Peugeot 508. Как по мне, сложно найти человека, которому бы не понравилась футуристическая внешность в комбинации с кузовом фастбэк.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Peugeot 508 – сбалансированный и наполненный изюминками автомобиль. Вся его привлекательность кроется в деталях, таких как светодиодные клыки на корме, безрамные окна и притемненные задние фонари.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Салон

Интерьер Peugeot 508 не менее интересен, чем внешний дизайн. Начнем с сидений, которые выполнены из премиальной кожи Nappa. Сиденья переднего пассажира оснащены выдвижными подколенными подушками и функцией массажа.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Вставки из натурального дерева добавляют изюминку в интерьер француза.

Полностью цифровая приборная панель утоплена вглубь торпедо и приподнята над рулевым колесом. Благодаря такой компоновке, руль не перекрывает обзор, а сам щиток находится на уровне глаз водителя.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Рулевое колесо немного пугает своей концептуальной формой, которая больше напоминает авиационный штурвал, но уже спустя час пребывания за рулем Peugeot 508 вы ощутите все преимущества такой конструкции.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Нотки авиации встречаются и в других элементах салона, таких как кнопки в виде тумблеров и селектора КПП, который напоминает джойстик из кабины пилота.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Все приборы ориентированы на водителя, а такой стиль компоновки французы назвали I-Cockpit.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

На центральной консоли находится 8-дюймовый дисплей, с помощью которого производится управление медиа и системами комфорта в Peugeot 508.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Система поддерживает Apple CarPlay, MirrorLink и Android Auto. Это современно, удобно и должно быть уже в базе каждого автомобиля, как по мне.

Управление климат-контролем сенсорное и производится через тот же дисплей. Это, я считаю, не очень удобное решение, особенно когда нужно поменять температура на ходу. Кнопки нащупать гораздо легче, а вот попасть в нужную точку экрана сложновато.

Аудиосистема FOCAL – мед для ушей. Вот за такую утеху французы достойны лестных слов.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

В 508 также есть и беспроводная зарядка для телефона, что порадует владельцев современных гаджетов, которые поддерживают эту функцию.

Спереди места достаточно, чего не скажешь про второй ряд сидений. Места действительно маловато, особенно пространства над головой. С ростом 1,87 см уже ощущаешь определенный дискомфорт. Места для ног также не очень много. Все это, конечно же, зависит от комплекции пассажиров.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Сзади есть разъем USB для подзарядки и подлокотник с подстаканниками. Здесь без массажей, выдвижных подушек и беспроводных зарядок.

Багажник достаточно вместительный (487 л), а крышка багажника оснащена электроприводом.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Динамика

Peugeot 508 оснащен дизельным двигателем объемом 2,0 л с мощностью 180 л. с. и 8-АКПП от производителя Aisin.

Француз отлично чувствует себя на дороге, а водитель всегда может рассчитывать на тяговитый дизельный двигатель с максимальным крутящим моментом 400 Нм.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Расход топлива в городе получался около 8,5 л на 100 км.

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Подвеска оказалась сбитой, упругой, но не жесткой. Несмотря на 18-дюймовые диски и низкопрофильные шины, Peugeot 508 без особых потерь в комфорте преодолевает украинские “автобаны”.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Кроме опций комфорта, Peugeot 508 неплохо запакован технологиями безопасности.

Помимо всем известных функций, таких как адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения, есть и нечто необычное – инфракрасная камера ночного видения.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Эта камера позволяет мониторить пространство перед автомобилем, распознавать живые объекты и сигнализировать об этом водителю. Штука удобная, особенно в неосвещенных переулках и на загородных трассах.

Итоги

Peugeot 508 – автомобиль эмоция. В нем отлично сочетается незаурядный дизайн и современный набор опций, который способен удивить даже владельцев авто премиальных марок.

Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда

Есть нюансы с обзором, пространством в салоне, шумноватым двигателем, но вот исполнение и шарм Peugeot 508 перекрывают это.

Решать, как всегда, вам.

  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
  • Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда
Тест-драйв Peugeot 508: любовь с первого взгляда / 30 фотографий

Олесь Куница

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