Регистрация ГБО в Украине 2020: документы, цена и штрафы

После установки ГБО транспортные средства в 10-дневный срок подлежат перерегистрации в сервисном центре МВД.
Владельцу ТС выдается новое свидетельство о регистрации, в которое вносится запись об установке на автомобиль газобаллонного оборудования.
Документы для оформления ГБО в Украине
- паспорт;
- идентификационный код;
- акт приема-передачи авто (выдает предприятие, на котором устанавливается ГБО);
- свидетельство о согласовании конструкций (выдает предприятие, на котором устанавливается ГБО);
- акт технической экспертизы, нужен для всех, кроме переоборудованных авто (выдает предприятие, на котором устанавливается ГБО или специальная организация, перечень
- которых можно узнать в ТСЦ);
- сертификат соответствия конструкции, (только для автобусов);
- приказ руководителя предприятия по назначению ответственного лица (только для юрлиц).
Во избежание трудностей с документацией, обращайтесь лишь в те организации или техсервисы, которые имеют соответствующий сертификат на выполнение таких работ.
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Сколько стоит регистрация ГБО
Вам нужно будет оплатить услуги в Сервисном центре МВД: себестоимость техпаспорта, экспертизы, компьютерные услуги и комиссия в кассе или терминале. Стоимость регистрации легкового автомобиля составляет ориентировочно от 372-409 грн.
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Благодаря тому, что в новых центрах электронные очереди, а большинство операций проводятся через компьютеры, регистрация у вас может занять от 2 до 5 часов (это зависит от количества клиентов. – Ред.).
Штраф за незарегистрированное в техпаспорте ГБО
Административная ответственность за незарегистрированное в техпаспорте ГБО влечет за собой наложение штрафа в размере до 170 грн.