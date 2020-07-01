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Факты / Lifestyle / Авто
Євгенія Шапоренко |

Регистрация ГБО в Украине 2020: цена и список документов

После установки ГБО транспортные средства в 10-дневный срок подлежат перерегистрации в сервисном центре МВД.

Владельцу ТС выдается новое свидетельство о регистрации, в которое вносится запись об установке на автомобиль газобаллонного оборудования.

Документы для оформления ГБО в Украине

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • акт приема-передачи авто (выдает предприятие, на котором устанавливается ГБО);
  • свидетельство о согласовании конструкций (выдает предприятие, на котором устанавливается ГБО);
  • акт технической экспертизы, нужен для всех, кроме переоборудованных авто (выдает предприятие, на котором устанавливается ГБО или специальная организация, перечень
  • которых можно узнать в ТСЦ);
  • сертификат соответствия конструкции, (только для автобусов);
  • приказ руководителя предприятия по назначению ответственного лица (только для юрлиц).

Во избежание трудностей с документацией, обращайтесь лишь в те организации или техсервисы, которые имеют соответствующий сертификат на выполнение таких работ.

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Регистрация ГБО в Украине 2020: документы, цена и штрафы

Сколько стоит регистрация ГБО

Вам нужно будет оплатить услуги в Сервисном центре МВД: себестоимость техпаспорта, экспертизы, компьютерные услуги и комиссия в кассе или терминале. Стоимость регистрации легкового автомобиля составляет ориентировочно от 372-409 грн.

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Благодаря тому, что в новых центрах электронные очереди, а большинство операций проводятся через компьютеры, регистрация у вас может занять от 2 до 5 часов (это зависит от количества клиентов. – Ред.).

Штраф за незарегистрированное в техпаспорте ГБО

Административная ответственность за незарегистрированное в техпаспорте ГБО влечет за собой наложение штрафа в размере до 170 грн.

Источник: МВД

Фото: Pixabay

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