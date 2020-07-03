МВД предлагает арестовывать пьяных водителей на 15 суток

Министерство внутренних дел считает целесообразным наказывать административным арестом сроком до 15 суток водителей, которые уже имеют штраф за вождение в нетрезвом состоянии, но опять решат сесть за руль навеселе.

Также в ведомстве за то, чтобы вернуть ответственность за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии к административным правонарушениям.

В среднем на процедуру оформления уголовного проступка правоохранители тратят втрое больше времени, объясняют в МВД.

Об этом говорится в законопроекте №3314, который поддерживает МВД.

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Судимость для пьяных водителей и новые штрафы

С 1 июля в Украине вождение в нетрезвом состоянии квалифицируется как уголовное преступление. Судимость грозит водителю, даже которого впервые поймают за рулем в состоянии опьянения.

Также после первого такого правонарушения у водителя заберут права.

Кроме того, увеличены штрафы для наказания тех, кто рискнет ехать пьяными.

При первом нарушении — от 17 тыс. до 34 тыс. грн плюс лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет;

При повторном правонарушении — штраф до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

Сколько людей ездит в Украине пьяными

За 2019 год полицейские оформили и направили в суд 115 тыс. протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения.

А за шесть месяцев 2020 года оформлено уже 67 692 протоколов, что значительно больше, чем на аналогичный период прошлого года.