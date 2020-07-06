Тест-драйв DS7 Crossback: альтернатива для президента?

DS Automobiles входит в состав альянса PSA, а сам бренд DS ранее выпускался под шильдиком Citroen. Теперь это самостоятельный бренд, с которым французы хотят составить конкуренцию лидерам премиального сегмента.

Одним из самых популярных фактов, который встречается практически во всех в материалах про DS7 Crossback, является наличие этой модели в гараже президента Франции.

Попробуем узнать, чем же DS7 Crossback зацепил французского лидера.

Цены на DS7 Crossback стартуют с отметки $41,8 тыс., а максимальная версия, которая побывала у нас на тесте, стоит около $50 тыс.

Для нашего рынка доступен один дизельный двигатель объемом 2,0 л и 8-АКПП.

Дизайн

Сам силуэт кроссовера достаточно привычный и без вычурных форм, но вот если обратить внимание на детали, то тут есть на что засмотреться.

Первое, что бросается в глаза при виде DS7 Crossback – диодная оптика с тремя движущимися кристаллами.

Активация этой оптики отдельный процесс, который завораживает, особенно в темное время суток.

Сзади также изюминка в оптике – светодиодные фонари с 3D-эффектом, рисунок которых похож на чешую огнедышащего дракона.

Салон

Вот в салоне DS7 Crossback и начинаешь понимать, почему же Эммануель Макрон выбрал именно этот вариант.

Внутри радует изобилие качественных, премиальных материалов и внимание к деталям. Каждая кнопка продумана и выполнена из тактильно приятных материалов, к которым рука сама тянется. Кожа Nappa на торпедо, алькантара, алюминиевые кнопки – все это про DS7 Crossback.

Конечно же в DS7 Crossback бесключевой доступ, а при нажатии на кнопку пуска двигателя очень элегантно выезжают часы. Выглядит, несомненно, дорого.

В салоне вы встретите два огромных цифровых дисплея с диагональю 12 дюймов.

Один из них выполняет функцию панели приборов, у которой есть несколько вариантов исполнения.

Второй дисплей отвечает за функции комфорта и мультимедиа.

Отмечу, что оба дисплея с отличной графикой.

В DS7 Crossback есть Apple CarPlay, MirrorLink и Android Auto, что позволяет интегрировать ваш смартфон с системой автомобиля. Также есть и беспроводная зарядка.

Управление климат-контролем также находится в меню мультимедийного дисплея.

В DS7 Crossback установлена премиальная аудиосистема Focal Electra, которая порадует вас своим насыщенным, качественным звучанием.

Между водителем и передним пассажиром расположен тоннель, на котором находится панель управления стеклоподъемниками и замками дверей из алюминиевых кнопок. Решение спорное, ведь обозначения на кнопках плохо считываются, но выглядит все красиво.

В добавок ко всему, у водителя и переднего пассажира есть функции массажа и выдвижные подколенные подушки, а вот подогрева руля нет.

Сзади места вдоволь, есть своя панель управления климат-контролем, разъемы USB и электрорегулировка спинки сидений. Комфортно, уютно и также ощущается премиум-класс.

Объем багажника составляет 628 л, а его дверь оснащена электроприводом.

Динамика

DS7 Crossback оснащен дизельным двигателем объемом 2,0 л с мощностью 180 л. с. и 8-АКПП.

До 100 км/ч способен разогнаться за 9,4 с, а расход топлива вас непременно порадует. У нас на тест-драйве показатели были около 7,5 л в смешанном цикле.

DS7 Crossback – переднеприводный кроссовер, но с системой Grip Control, которая позволяет выбрать режим в зависимости от покрытия, погоды и приспосабливает работу электроники.

Одной из фишек француза является система управления жесткостью амортизаторов, которая реализована с помощью камеры, которая считывает дорожное покрытие перед автомобилем и готовит подвеску к неровностям.

В DS7 Crossback, как и полагается, есть адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения, а также инфракрасная камера ночного видения.

Подобную функцию мы встречали во время тест-драйва Peugeot 508.

Камера мониторит пространство перед автомобилем, распознает живые объекты и маркерами выделяет обнаружения, а при необходимости дополнительно сигнализирует водителю об опасности.

Также стоит отметить и оптику, которая помимо красивого исполнения также наделена немалым функционалом. Система построена на основе светодиодных ламп с тремя модулями, которые могут двигаться.

В темное время суток, фары автоматически настраивают длину и ширину светового луча в зависимости от дорожной обстановки и скорости.

Итоги

DS7 Crossback – что-то новое в сегменте премиум и с достаточно приемлемым ценником. Это отнюдь не скучный автомобиль, который выполнен в своеобразном, но недооценить его начинку невозможно.

Решать, как всегда, вам.



























































































































Тест-драйв DS7 Crossback: альтернатива для президента? / 31 фотографий

Олесь Куница