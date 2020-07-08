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Факты / Lifestyle

Рух на мосту Метро відновлено: у Києві зменшуються затори (КАРТА)

Обновлено 11.25. Киевавтодор сообщает, что полиция сдерживает митингующих на тротуаре, поэтому движение транспорта восстановлено.

Утром в Киеве на мосту Метро образовались значительные пробки, несколько десятков человек перекрыли движение.

— Люди перекрыли дорогу. Движение затруднено. Пробки от метро Черниговская. Заранее планируйте свой маршрут, — говорится в сообщении.

Люди требовали, чтобы им достроили квартиры.

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Также по данным карты Google Maps, движение транспорта затруднено от Набережного шоссе до

  • Пробки в Киеве: какая ситуация на дорогах 8 июля (КАРТА)
  • Пробки в Киеве: какая ситуация на дорогах 8 июля (КАРТА)
  • Пробки в Киеве: какая ситуация на дорогах 8 июля (КАРТА)
  • Пробки в Киеве: какая ситуация на дорогах 8 июля (КАРТА)
Рух на мосту Метро відновлено: у Києві зменшуються затори (КАРТА) / 2 фотографии

Броварского проспекта в районе этого моста.

 

Штрафы за нарушение ПДД в Украине

В Украине есть два штрафа за превышение скорости: 255 грн (превышение на более чем 20 км/ч) и 510 грн (на более чем 50 км/ч).

За вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения — 10,2 тыс. грн и лишение водительских прав на один год.

Если водитель снова сел за руль в таком состоянии в течение года – 20,4 тыс. грн, а права заберут на три года.

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