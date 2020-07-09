Авто из США: почему "битки" могут запретить и безопасны ли такие машины

Очень много людей в Украине, которые хотят сэкономить, покупают авто из США.

Ведь за те же деньги на украинском рынке аналогичные машины из Европы значительно дороже восстановленных в нашей стране машин из Америки. А если заказывать авто из США под ключ, то экономия будет еще большей.

Автобизнесмены уже даже предоставляют возможность купить невосстановленное авто из США прямо в Украине.

О популярности авто из США говорит статистика — за первые два квартала 2020 года Украина импортировала легковых авто и других транспортных средств из этой страны на более чем $314 млн.

Но скоро пригнать авто из США может стать не так легко и не так дешево, если Кабинет министров примет поданный Министерством внутренних дел проект постановления об ужесточении порядка регистрации автотранспорта в Украине.

Вместе со специалистом по подбору авто из США Геннадием Присяжнюком Факты ICTV разобрались, зачем в Украине хотят ударить по рынку и как автоспециалисты смогут к этому адаптироваться.

Что говорит проект постановления

Проект постановления Кабмина призван запретить регистрацию автомобилей, которые имеют документы, предполагающие списание автомобиля в утиль.

Это изменит правила игры для рынка авто из Северной Америки, где бизнесмены приобретают транспортные средства с минимальными повреждениями на страховых аукционах.

Кроме того, по новым правилам для подержанного транспорта необходимо подавать документы о его регистрации за границей с переводом из консульских учреждений МИД или официальными органами других государств.

Позиции МВД и автоэкспертов

Ведомство объясняет, что так называемые битки, которые привозят из США, опасны для граждан, так как большинство из них попадали в серьезные аварии, где могли получить серьезные повреждения. При этом транспортные средства могут иметь скрытые дефекты, которые сложно выявить специалистам.

Со своей стороны автобизнесмены предупреждают, что ужесточение порядка регистрации автотранспорта сократит поступления в госбюджет значительных средств за счет таможенных платежей и платежей при регистрации авто.

Что такое авто под утилизацию и безопасны ли они

Это автомобили, которые списаны страховыми компаниями. Зачастую страховой выгодней списать авто, т.к. его потом можно выгодно продать на аукционе. Поэтому очень часто можно подобрать практически целый автомобиль с минимальными повреждениями.

Специалисты по подбору авто признаются, что безопасность авто, которые приехали из США, зависит от качества ремонта и от состояния автомобиля, который был приобретен на аукционе. При этом автоэксперты с репутацией могут гарантировать подбор абсолютно безопасного варианта.

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На какие уловки идут при ремонте авто из США

Уловок при ремонте “битков” много и все они связаны с экономией денег на работах и запчастях, рассказал специалист и добавил, что зачастую на это идут сами хозяева авто, чтобы получилось дешевле.

— По скрытым дефектам, опять же все зависит от специалиста, и даже если что-то не понятно, можно всегда заказать проверку авто на аукционе, и получить дополнительную интересующую информацию об авто, — сказал Присяжнюк.

Как “битки” продолжат попадать в Украину и подорожают ли авто

Когда карточки об утилизации, заменяющие машинам техпаспорта, рассматриваться не будут, возможно, вообще нельзя будет зарегистрировать авто из США в Украине.

Все зависит от того, какие тайтлы МВД приравняет к статусу утиль.

Тайтлы — это документы, с которыми продают автомобили на аукционах. Фактически — это документы, которые говорят, что транспортное средство — утиль. Тайтлов есть много видов.

К примеру, авто, имеющие документы Salvage Title/Salvage Certificate, часто продаются в хорошем состоянии и не имеют серьезных повреждений. В большинстве случаев именно с такими документами едут автомобили в Украину и другие страны Европы.

После ужесточения порядка регистрации автотранспорта “битки” в Украину будут везти после регистрации авто в другой стране. Например, машины будут перегонять через страны ЕС, где принимают к регистрации авто с карточками Salvage Title/Salvage Certificate.

— Это влечет за собой таможенные платежи той страны, соответственно, это уже не будет так выгодно. Возможно, какие-то автомобили будут везти, но не так массово, — сказал специалист по подбору авто.

Так же придется дополнительно тратиться на документы, из-за чего авто из США могут подорожать.

Выводы

Если запретят регистрацию авто из США, то рынок потеряет отличные авто за вменяемые деньги.

Ведь ударенный автомобиль можно купить и в Украине и не знать об этом — в нем также могут быть сработавшие подушки безопасности или скрученный пробег.

При этом по авто из США эту информацию можно легко проверить даже обывателю, уверяют доставщики авто.

Впрочем, если Кабмин решит ужесточить порядок регистрации автотранспорта в Украине, авто из США с рынка не пропадут, но их выбор снизится, а цены на машины значительно вырастут.

В сюжете Фактов ICTV уже рассказывалось более подробно об аукционе авто из США, ценах, а также о самых популярных и рентабельных марках машин.