В Украине в январе-июне 2020 года регистрация новых и подержанных электрокаров выросла на 16%, если сравнивать с аналогичным периодов прошлого года.

Об этом сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли Украины.

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На лидирующей позиции закрепился Nissan, который охватывает 39% рынка. На втором месте Tesla (30%), а на третьем Chevrolet (6%). За Volkswagen и Fiat закрепились на 4 и 5 месте с показателем в 5%.

Самые популярные модели электрокаров в Украине:

Nissan Leaf (34%); Tesla Model S и TESLA Model 3 (по 10%); Chevrolet Bolt Ev (5%); Volkswagen е-Golf (4%).

Бюджетный электромобиль

Dacia готовит к выпуску на европейский рынок полностью электрическую машину Dacia Spring.

Это будет первый бюджетный электромобиль. Технических характеристик мало. Известно лишь, что запаса хода хватит на 200 км. Похожую машину, но под брендом Renault City K-ZE, концерн уже выпускает для китайского рынка.