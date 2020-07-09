ЕС утвердил новые правила работы и отдыха для дальнобойщиков

Евросоюз утвердил новые требования работы для дальнобойщиков, а также компаний, которые занимаются автомобильными перевозками. Ожидается, что нововведения улучшат условия работы водителей.

Отныне дальнобойщиков будут зачислять к командированным работника. Поэтому водителям, которые занимаются перевозками в богатых странах, нужно будет платить большую зарплату.

Новые правила сделают более гибкой схему работы и отдыха. Предполагается, что во время международных перевозок разрешат два сокращенных еженедельных отпуска подряд, но при условии, что их будет не больше, чем два во время каждого четырехнедельного периода.

Также теперь компенсированное время отдыха водителю должны компенсировать до конца третьей недели после сокращенного отдыха.

Сокращенный недельный отдых разрешат проводить в кабине грузовика, а вот отдых длительностью более 45 часов компании-перевозчики должны обеспечить за его пределами. Оплачивать место для отдыха должен работодатель.

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Также в Евросоюзе хотят оборудовать сеть сертифицированных площадок для парковки. Еврокомиссия будет публиковать их список на специальном сайте.

Ожидаются нововведения касательно правил оплаты труда водителей. У граждан ЕС, которые имеют работу в одной стране, появится возможность работать в другой. Но условии, что такая работа за рубежом является временной, а ее условия соответствуют минимальным требованиям страны, где такую работу предоставляют.

Также теперь фирмы должны будут иметь полноценный офис с персоналом и флотом паркингом в стране, где они предоставляют услуги, а также платить в этой стране налоги. Водители также должны быть приписаны к центру операций страны.

Чтобы контролировать новые правила, сделают обязательными тахографы, которые будут регистрировать пересечение границ между странами ЕС.

С июля 2026 года новые правила будут обязательными для водителей автомобилей, максимальный разрешенный вес которых превышает 2,5 тонны.

Эти нововведения касаются не только стран ЕС, но частично украинских водителей. В частности, украинские дальнобойщики тоже должны будут зарабатывать больше на территории Евросоюза.

Но для того, чтобы это реализовать, вскоре начнутся переговоры с третьими странами по закреплению правил, которые будут отвечать принятым нововведениям.