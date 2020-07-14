На заседании 14 июля народные депутаты 274 голосами поддержали в первом чтении внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством ( №3301).

Документом предусмотрено усиление уголовной ответственность за угон автомобиля, уничтожение идентификационного номера и его дальнейшую реализацию.

В частности, предлагается за такие правонарушения наказывать штрафом от 1 000 до 1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн — 20,4 тыс. грн), или же ограничением свободы на 3-5 лет, или лишением свободы на 3-7 лет.

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Сейчас размер штрафа за угон авто составляет от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (2 550 грн – 4 250 грн). Или же грозят исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет.

В Ровно весной полиция во второй раз задержала 16-летнего подростка, который угнал маршрутный автобус.

Свой поступок он объяснил тем, что просто хотел покататься.

За совершение данного преступления парню грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.