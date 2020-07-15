Кроссовер Nissan Ariya - характеристики и цена

Компания Nissan расширила ассортимент фирменных электрокаров и представила кроссовер Ariya.

Его особенностью стал внушительный запас хода на одном заряде АКБ.

Про ключевые характеристики кроссовера, дизайн, цену и дату начала продаж, читайте в нашем материале.

До 96 км/ч Nissan может разогнаться за 5 секунд — этот показатель соответствует уровню линейки спорткаров Nissan Z.

Компания планирует выпускать две версии кроссовера: в одномоторном исполнении мощностью 215 лошадиных сил и в двухдвигательном e-4ORCE AWD (389 л/с).



















Кроссовер Nissan Ariya: характеристики, цена и дата выхода / 5 фотографий

Также будет два варианта емкости аккумуляторов: 63 и 87 кВт. В максимальной конфигурации запас хода Ariya составит до 480 километров.

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Помимо этого кросовер оснащен технологией, которая распознает голоса и предусматривает регулярное беспроводное обновление прошивки.

Цена Nissan Ariya в середине 2021 года в зависимости от конфигурации стартует от $40 000. В продажу электрокроссовер поступит в Японии, а позже выйдет на рынки США и Канады.

А вот когда добереться до Европы — пока неизвестно.

Электрокары в Украине

В Украине стали значительно чаще покупать электрокары. На лидирующей позиции закрепился Nissan, который охватывает 39% рынка.

На втором месте Tesla (30%), а на третьем Chevrolet (6%). За Volkswagen и Fiat закрепились на 4 и 5 месте с показателем в 5%.

Источник: Nissan