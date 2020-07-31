Авто-двойники в Украине: документы, продажа и как определить

С введением видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Украине особенно остро начала ощущаться еще одна проблема — авто-двойники.

Под это понятие подпадают обычно краденые машины, которые пользуются номерами, документами тех авто, которые уже существуют.

Максим Захарченко из Киева рассказал, что в июне с него требовали оплатить штрафы за ряд правонарушений. Так, якобы в ночь на 2 июня водитель превысил скорость на трассе Киев-Одесса возле Глевахи, хотя мужчина в то время мирно спал дома, а авто находилось на парковке. Через две недели его обвинили в аналогичном нарушении на той же дороге.

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Впоследствии оказалось, что по Украине ездит двойник автомобиля Максима, разница была лишь в VIN-коде и страховании.































Авто-двойники в Украине: что делать, если вам приходят чужие штрафы / 8 фотографий

Пострадавший рассказал, что сначала написал заявление в районное отделение полиции. Там его приняли, однако, что делать в такой ситуации не знали, мол, этим занимается патрульная полиция.

— Написал заявление на обжалования штрафов со всеми подробностями. Здесь мне сказали, что розыском двойников занимаются райотделы. Передал это работнику райотдела, — рассказывает Максим Захарченко.

Он добавил, что через неделю после написания заявления начали поиск.

— Сначала меня в Киеве остановили. Пять машин съехалось, 10 полицейских, 40 минут вокруг меня и авто ходили. Через час-два в Белой Церкви остановили двойника. Сейчас мои штрафы отменены. Что с двойником не знаю, видимо, на штрафплощадке, — отметил Максим.

История стара как мир. Как появляются авто-двойники

Интересно, что чаще всего владельцы двойников даже не догадываются, что ездят на незаконном авто и могут его лишиться в любой момент.

Причина – невнимательность при покупке машины.

Аферисты просто находят так называемого донора, берут его данные и обращаются в соответствующие органы, которым сообщают, что, мол,потеряли документы и нужно сделать новые. Затем просто снова регистрируют необходимые документы на краденное авто, но с данными чужой машины.

Однако, не все клоны краденые, есть те, которые не растаможили. Неистовый поток евроблях в Украину это и демонстрирует. Ведь проще и дешевле сделать клона, а не официально все регистрировать. Если стоимость растаможки 60-70 тис. грн, то сделать двойника в 10 раз дешевле.

Как не купить авто-двойника

Первое, что должно насторожить – цена. Ведь у краденых вещей она, как правило, ниже рыночной.

Если уже решились на такую покупку, то не поскупитесь на экспертизу. В частности эксперт Сервисного центра МВД осматривает авто. Стоит она недорого, зато спокойнее будете. Как правило, часть мошенников увиливает еще на этапе, когда вы предложите ее провести.

— Можно установить в угоне авто или нет даже без эксперта, это если есть доступ к базе розыска авто, — рассказывает адвокат Иван Либерман.

Мне приходят чужие штрафы. Что делать и куда обращаться?

Бывают ситуации, что штраф пришел не тому человеку, потому что ошиблись адресом. Так происходит, если у человека есть тезка.

— Если пришел штраф именно на автомобиль, то стоит установить передавал ли владелец доверенность на право пользования или транспортное средство вместе с техпаспортом, потому что доверенность не является обязательной. Если все так, то ему следует идти в суд и доказывать, что его в то время там не было, а транспортное средство он никому не передавал, — рассказывает адвокат.

Поиском же двойника должны заниматься патрульные, а владельцу авто, который получает чужие штрафы стоит идти в административный суд.

Если вы проживаете в городе, то вашим козырем могут быть камеры наблюдения, установленные на каждом шагу. Если ваше авто на них зафиксировано, например, в Дарницком районе Киева в 22.00, то понятно, что вы не превышали скорость в Броварах в тоже время.

В полиции же отмечают, если даже вашу вину не докажут, а штрафы аннулируют, то номерные знаки изменить придется. Стоит такая услуга более 1 тыс. грн.

Суд дороже штрафа. Рентабельно ли доказывать свою невиновность?

— Если за человеком правда, то стоит идти в суд. Даже если придется пойти на какие-то жертвы, в том числе финансовые. Почему? Об этом мало кто знает, но в Украине существует Единый государственный реестр привлечения лиц к административной ответственности, — рассказывает Иван Либерман.

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Если объяснять просто, то, если вы захотите пойти в полицию работать, а у вас целая куча правонарушений на дороге. Также водителем в серьезную компанию вас не позовут.

Такие запросы могут отправлять чиновники, должностные лица, депутаты, правоохранители, адвокаты.

Так, если собрались в политику, то репутация систематического правонарушителя карьеры вам не сделает.

Таких примеров множество. Кроме того, если в законе Украины прописано, что дети не отвечают за поступки родителей, то фактически это правило не работает, когда речь идет о работе в правоохранительных органах.

То есть в этом вопросе стоит быть дальновидными, потому что судьба может повернуться разными сторонами. И это если говорить только об административных нарушениях, а не о криминале.

Мое авто оказалось краденым. Автомобиль заберет полиция?

Если ваше авто оказалось краденое, то значит состоялась сознательная или бессознательная ошибка эксперта Сервисного центра МВД. Не может быть просто так, чтобы одно авто принадлежало сразу двум лицам.

— Если написать ходатайство о получении этого транспортного средства, чтобы дальше его использовать после проведения всех необходимых экспертиз на ответственное хранение, то авто конечно вернут, — отметил адвокат.

Однако, может быть и не так. Скажем, бывший владелец, который разыскивал свое транспортное средство, может настаивать на том, что этот автомобиль должен быть вещественным доказательством по делу.

— Понятно, что на ответственное пользование авто никому не вернут пока не проведут все необходимые экспертизы и пока не будет приговора суда или отдельного ходательства относительно того, что делать с авто. И здесь может быть такое, что этот автомобиль будет стоять на штрафплощадке месяцы, а иногда и годы, — заявил Иван Либерман.

Видеофиксация нарушений ПДД

Долгожданная система видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработала 1 июня. Она уже “ловит” нарушителей, которые гоняют по дорогам на больших скоростях.

Как заработала видеофиксация нарушений ПДД, а также, что о ней думают водители — читайте в материале Фактов ICTV.