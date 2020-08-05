В Украине теперь по-новому будут рассчитывать среднерыночную цену авто

В Украине изменили методику расчета среднерыночной цены автомобиля, чтобы исключить возможность вмешательства в определение цены нового авто.

Согласно проекту постановления, которое принял Кабинет министров на заседании 5 августа, в информации о цене нового авто, которую подает ГП Госвнешинформ в Минэкономики, объем цилиндров двигателя указывается в куб. см и в литрах.

Ранее Винницкий окружной административный суд указал на возможное вмешательство в определение цены нового авто, если объем его двигателя указан в литрах и этот показатель требует округления.

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Рекордный рост продаж новых авто в Украине

Автодилеры отчитались о 15,7%-м росте продаж новых легковых автомобилей в июле.

За второй месяц лета украинцы приобрели 8,9 тыс автомобилей, что стало рекордом на авторынке за весь 2020 год.

18% среди всех проданных новых авто — транспортные средства компании Renault.