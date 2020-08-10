Renault Duster Ultramarine: бюджетно и стильно

Цены на Renault Duster в Украине стартуют с отметки $14,5 тыс.

Тестовый Renault Duster в лимитированной версии Ultramarine стоит около $21 тыс.

За эти деньги вы получите дизельный двигатель объемом 1,5 л, который работает в паре с автоматом (роботизированной КПП) и приводом на передние колеса.

Ранее у нас уже бывал на тест-драйве Renault Duster второго поколения, но в версии с полным приводом, МКПП и бензиновым двигателем объемом 1,6 л.

В этот раз к нам в руки попал Ультрамарин и мы попытались выяснить, чем же эта спецверсия отличается от обычного Renault Duster.

Внешний вид и салон

Renault Duster мы привыкли видеть в полях, лесах и в условиях загородного использования. С версией Ultramarine несколько иная история — это городской кроссовер.

Свежий интерьер с голубыми вставками удачно сочетается с экстерьером авто и его неоновым цветом, а определенный шарм добавляют легкосплавные диски Maldives.

Доступ в автомобиль без ключа, запуск двигателя кнопкой, Apple CarPlay/Android Auto — те функции, которые позволили Renault Duster адаптироваться к потребностям современного города.

Не хватает лишь камеры заднего вида, хотя парковочные датчики частично компенсируют ее.

Если говорить о качестве материалов, то Renault Duster не побалует вас алькантарой, натуральным деревом и кожей Nappa, однако выглядит все достаточно свежим, привлекательным и долговечным.

Без лишнего шика, но стоит свои денег. Все находится на своих местах — просто и понятно.

Динамика

Renault Duster был оснащен дизельным двигателем 1,5 л с мощностью 110 л. с. и максимальным крутящим моментом 250 Нм. Мотор работал в паре с роботизированной КПП EDC с двойным сцеплением.

Renault Duster в такой версии не удивит вас цифрами разгона до 100 км/ч, однако удивит показателями расхода топлива.

Во время тест-драйва в смешанном цикле Duster потреблял около 5-5,5 л топлива на 100 км. Как по мне, то козырь француза побил мою же карту со слабой динамикой.

А вот к КПП EDC придется немного привыкать, особенно на старте с места и малых скоростях. Есть подергивания и определенная специфика переключения передач у робота, однако через несколько дней за рулем можно адаптироваться.

Duster приспособлен к нашим дорогам, глотает выбоин, а благодаря клиренс 210 мм позволяет без колебаний отправляться на пикники грунтовыми дорогами. Конечно, переднеприводная версия не претендует на бездорожье, однако клиренс и свесы позволяют безопасно передвигаться вне асфальта.

Уровень комфорта в Renault Duster умеренный и все же чувствуется, что это бюджетный формат. Поэтому шумоизоляция в салоне не идеальна и иногда шум дизельного мотора прорывается в салон, такая же ситуация с шумами на скоростях.

Итог

Renault Duster в спецверсии Ultramarine — попытка французов несколько изменить восприятие Дастера, как по мне.

Ultramarine — это свежий дизайн, приятный интерьер с современными технологиями и решениями.

Конечно, от бюджетного автомобиля не стоит ожидать избыточного пафоса и комфорта, но все необходимое в современном городе в этой версии есть.

Не стоит забывать о стоимости и среднием расходе топлива, ведь именно это и является наиболее весомыми факторами в бюджетном сегменте.

Решать, как всегда, вам.















































































Тест-драйв Renault Duster Ultramarine: бюджетно и стильно / 20 фотографий

Олесь Куница