Акции Tesla подскочили на 6% после объявления о сплите

Акции Tesla подскочили на 6% во время внеочередных торгов во вторник после того, как компания объявила, что проведет сплит обыкновенных акций из расчета 5:1, который вступит в силу 31 августа.

Tesla отмечает в заявлении, что сплит предназначен для того, чтобы “сделать бумаги компании более доступными для работников и инвесторов”.

Увеличивая количество доступных акций, компания может привлекать новых инвесторов, которые в противном случае могут не прийти в компанию из-за высокой цены одной акции.

В этом году акции Tesla выросли более чем на 200% с января до $1 374.

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Cплит акций Apple

Технологический гигант компания Apple также объявила о дроблении акций из расчета 4:1 на прошлой неделе.

На дополнительных торгах во вторник акции Apple выросли в цене на 6,5% — до $1 464.

Успех двух компаний отражает общую эффективность технологического сектора за год.

Что такое сплит акций

Сплит акций — увеличение количества акций, находящихся в обращении, за счет пропорционального дробления каждой начальной акции. Такая процедура не меняет стоимость компании, хотя, обычно, после сплита наблюдается краткосрочный рост цены акций.