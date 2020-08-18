Маск заработал $7 млрд и вошел в топ-5 самых богатых людей мира — Forbes

В понедельник, 17 августа, акции Tesla выросли на 11,2%, в результате чего собственный капитал создателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска увеличился на $7 млрд до $83,6 млрд.

Благодаря значительному приросту в цене акций 49-летний предприниматель занимает пятое место в списке самых богатых людей в мире.

Впервые Маск поднялся на пятое место в конце июля, когда его собственный капитал превысил $74 млрд, но вскоре его обогнал индийский нефтегазовый магнат Мукеш Амбани.

Теперь акции Tesla выросли почти на 32% за последние пять дней. В связи с резким ростом цены акций состояние Маска увеличилось более чем в три раза с середины марта, когда он занимал 31-е место в списке миллиардеров Forbes. Ему принадлежит 21% Tesla, но он заложил более половины своей доли в качестве обеспечения по кредитам.

Цена акций Tesla в настоящее время составляет $1 835,64.

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Tesla проведет сплит акций

С 31 августа Tesla увеличит количество акций, когда произойдет сплит обыкновенных акций из расчета 5:1.

После объявления о сплите акции Tesla во время внеочередных торгов 11 августа подскочили на 6%.

Источник: Forbes

Фото: CNET