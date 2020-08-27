Honda начнет продавать первый электрокар: цена и характеристики

Японский автомобильный концерн Honda Motor представил свой первый электрокар. Продажа нового авто начнется 30 октября.

Об этом сообщили на сайте производителя.

Модель электроавтомобиля называется Honda e и будет оснащена мотором мощностью 136 или 154 л. с., в зависимости от модификации.

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Аккумуляторный блок Honda e представлен литий-ионной батареей с жидкостным охлаждением, которая расположена в полу автомобиля, и обеспечивает низкий центр тяжести, из-за чего электрокар имеет правильное распределение массы пропорции 50:50.

Батарея электрокара обеспечивает запас хода 200 км циклом WLTP, а для ее зарядки можно использовать как разъем переменного тока Type 2, так и быстрое зарядное устройство постоянного тока CCS Combo 2 с мощностью 100 кВт.

Классических дверных ручек в Honda е нет. Ручки задних дверей встроены непосредственно в сам корпус, передние автоматически выдвигаются из них, вместо боковых зеркал конструкторы встроили камеры.

Известно, что на одном заряде электрокар сможет преодолеть около 280 км. Стоимость нового электроавто обойдется в $42, 5 тыс.

Завод Honda планирует за год продать около 1 тыс. электрокаров.

Электрокары в Украине

В Украине в январе-июне 2020 года регистрация электрокаров выросла на 16%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На первом месте закрепился Nissan, который охватывает 39% рынка. На втором Tesla (30%), а на третьем Chevrolet (6%). За Volkswagen и Fiat закрепились на 4 и 5 месте с показателем в 5%.

Источник: Honda