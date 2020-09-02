2 сентября в Киеве к Верховной Раде стянули силы Нацгвардии из-за акции организации Авто Евро Сила.

Евробляхеры собрались возле парламента, чтобы озвучить требование к народным депутатам немедленно рассмотреть законопроект №3704, в котором прописана процедура удешевления растаможивания автомобилей.

Правоохранители предупреждают о возможном ограничении дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

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Под Радой евробляхеры требуют удешевить растаможку авто / 3 фотографии

Что говорит законопроект №3704

Проект закона призван освободить от уплаты НДС участников и ветеранов АТО, которые хотят ввезти в Украину транспортное средство, масса которого не превышает 3,5 т.

Также проект меняет принципы растаможивания в части возрастного коэффициента.

По замыслу авторов законопроекта, изменения должны удешевить растаможку авто до €300-600.

Источник: Страна.ua

Фото: Страна.ua