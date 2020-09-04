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Факты / Lifestyle / Авто

Mercedes C-Class 2022 впервые засветился без камуфляжа

Фотографы-шпионы неоднократно ловили Mercedes C-Class следующего поколения, но появилось первое фото, на котором передняя часть авто изображена без камуфляжа.

Изображение, которое было размещено в социальных сетях и на форуме Worldscoop, достаточно зернистое, но, похоже, будущий C-Class снят на заводе. Впрочем, наверняка этого сказать нельзя.

Седан идет по следам обновленного Mercedes E-Class, так как новое авто имеет более овальную решетку радиатора и более тонкие фары.

Также можно увидеть обновленный передний бампер со стильными воздухозаборниками.

Дополнительные детали сложно разглядеть, но видно, что машина получила новые зеркала.

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Публикация от ???????????????????????????????????????? (@cochespias)

На прошлых шпионских фото “засветился” интерьер

Предыдущие шпионские фотографии демонстрировали совершенно новый интерьер, который заимствует значительную часть S-класса 2021 года.

Водители сядут за новый руль и окажутся перед цифровой панелью приборов.

Mercedes C-Class 2022 впервые засветился без камуфляжа

Фото: Dreamstime, Carcoops

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