Mercedes C-Class 2022 впервые засветился без камуфляжа

Фотографы-шпионы неоднократно ловили Mercedes C-Class следующего поколения, но появилось первое фото, на котором передняя часть авто изображена без камуфляжа.

Изображение, которое было размещено в социальных сетях и на форуме Worldscoop, достаточно зернистое, но, похоже, будущий C-Class снят на заводе. Впрочем, наверняка этого сказать нельзя.

Седан идет по следам обновленного Mercedes E-Class, так как новое авто имеет более овальную решетку радиатора и более тонкие фары.

Также можно увидеть обновленный передний бампер со стильными воздухозаборниками.

Дополнительные детали сложно разглядеть, но видно, что машина получила новые зеркала.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????????????????????? (@cochespias) 3 Сен 2020 в 4:28 PDT

На прошлых шпионских фото “засветился” интерьер

Предыдущие шпионские фотографии демонстрировали совершенно новый интерьер, который заимствует значительную часть S-класса 2021 года.

Водители сядут за новый руль и окажутся перед цифровой панелью приборов.

Фото: Dreamstime, Carcoops