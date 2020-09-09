Выбросило на встречку: на шоссе под Киевом произошло масштабное ДТП

Грузовик и три легковушки столкнулись вечером 8 сентября на Гостомельском шоссе.
В результате ДТП пострадал водитель Lada, которого госпитализировали, предварительно, с переломами.
Авария произошла, когда водитель Fiat отвлекся и не заметил небольшую пробку впереди, из-за чего протаранил Lada.
От столкновения последнюю выбросило на встречную полосу, где двигался грузовик Scania.
Также Lada протаранила микроавтобус Renault, который ехал впереди.
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Масштабное ДТП на трассе Запорожье-Днепр
В воскресенье, 6 сентября, на трассе Запорожье-Днепр столкнулись сразу четыре авто.
В результате ДТП травмировались шесть человек. Среди пострадавших был 9-летний ребенок.