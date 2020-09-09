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Факты / Lifestyle / Авто

Выбросило на встречку: на шоссе под Киевом произошло масштабное ДТП

Грузовик и три легковушки столкнулись вечером 8 сентября на Гостомельском шоссе.

В результате ДТП пострадал водитель Lada, которого госпитализировали, предварительно, с переломами.

Выбросило на встречку: на шоссе под Киевом произошло масштабное ДТП

Авария произошла, когда водитель Fiat отвлекся и не заметил небольшую пробку впереди, из-за чего протаранил Lada.

От столкновения последнюю выбросило на встречную полосу, где двигался грузовик Scania.

Также Lada протаранила микроавтобус Renault, который ехал впереди.

Читайте: Два человека сгорели в авто: подробности смертельного ДТП под Запорожьем

Осторожно! Нецензурная лексика!

Масштабное ДТП на трассе Запорожье-Днепр

В воскресенье, 6 сентября, на трассе Запорожье-Днепр столкнулись сразу четыре авто.

В результате ДТП травмировались шесть человек. Среди пострадавших был 9-летний ребенок.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Киев Оперативный

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