ЗАЗ будет собирать авто Groupe Renault для Украины

Автомобили Groupe Renault для украинского рынка будет производить Запорожский автомобилестроительный завод.
Проект по сборке транспортных средств будет реализовываться на мощностях в Запорожье, сообщила пресс-служба украинской компании.
Для этого ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, развернув на заводе систему Alliance Production Way.
По словами председателя правления ЗАЗ, начало производства автомобилей Groupe Renault создаст новые рабочие места и поможет возрождению автомобильной промышленности в Украине.
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Производство автомобилей в Украине
На данный момент в Украине за сектор производства легкового транспорта отвечает только закарпатский Еврокар, который занимается сборкой моделей Skoda.
В скором времени автосборочное предприятие может начать производство электромобилей Volkswagen.
Источник: ЗАЗ
Фото: УкрАВТО