Tesla выпустит бюджетные электромобили

Основатель компании Tesla и SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Маск заявил, что компания Tesla будет выпускать беспилотные автомобили по доступной цене.

Стоимость новинки Маск оценивает в $25 тыс.

— Через три года, мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за $25 тыс., который также будет полностью беспилотным, — отмечает Маск.

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Таким образом, новый автомобиль будет на $12 тыс. дешевле, чем самый бюджетный модель, которую Tesla производит сейчас — седан Model 3 стоимостью $37 990.

Tesla проведет сплит акций

С 31 августа Tesla увеличила количество акций, когда произойдет сплит обыкновенных акций из расчета 5:1.

После объявления о сплите акции Tesla во время внеочередных торгов 11 августа подскочили на 6%.

Сплит акций — увеличение количества акций, находящихся в обращении, за счет пропорционального дробления каждой начальной акции.

Источник: New York Post