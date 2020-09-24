В Украине изменились стандарты качества бензина и ДТ

Кабинет министров Украины внес изменения в Технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу.

В частности правительство предусмотрело в техрегламенте бензин E0 в дополнение к E5, E7 и E10.

Также введено обязательство в паспорте качества указывать гарантийный срок хранения.

Кроме того, в техрегламенте уточнены определения самого бензина и дизтоплива.

Ужесточены предельные нормы содержания серы

Документом, который Кабмин принял на заседании 23 сентября, в частности, ужесточены предельные нормы содержания серы:

в судовом топливе (до 0,1% и 0,5%);

в печном бытовом топливе (с 0,5-1,1% до 0,1%);

мазуте (с 3,5% до 1%).

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Для чего внесены изменения в техрегламент

Министерство энергетики, которое выступило инициатором изменений, объяснило, что документ призван предотвратить продажу некачественного топлива на внутреннем рынке, а также установить единые обязательные экологические требования к топливу в соответствии с европейскими стандартами.

Какой будет цена на бензин осенью

Осенью 2020 года следует ожидать повышения цен на бензин, дизельное топливо и автогаз.

Такой прогноз в конце августа дал аналитик консалтинговой компании А 95 Артем Куюн.

Эксперт объяснил, что подорожание топлива возможно из-за роста закупочной стоимости.