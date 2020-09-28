Ремонт авто: почему электрокар вдвое дешевле в обслуживании

Владельцы авто с двигателями внутреннего сгорания тратят вдвое больше на ремонт транспортного средства, чем люди, которые ездят на электрокарах.

Об этом говорится в исследовании журнала Consumer Reports.

Обслуживание бензинового или дизельного авто за все время, когда оно проедет в среднем 300 тыс. км, обойдется владельцу в $9 200.

В то же время владельцы электрокаров достанут из кошелька на ремонт такого авто за этот же период $4 600, посчитали эксперты.

Причина в том, что ремонтировать машины с ДВС нужно чаще, чем электромобили, объяснил директор подразделения тестирования автомобилей Consumer Reports Гейб Шенгар.

Также не так часто нужно возить на СТО “гибридные авто”, которые могут ехать и на электротяге, и за счет сжигания горючего.

В среднем владельцы таких машин тратят на ремонт столько же, сколько и владельцы полностью электрических авто.

Consumer Reports — неприбыльная организация потребителей, которая занимается проведением независимых тестирований продукции в США.

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В Украине стали больше покупать электрокары

По состоянию на январь-июнь 2020 года в Украине приобрели на 16% больше электрокаров, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего электрических авто выехало на дороги из салонов Nissan — 39% рынка.

На втором месте по продажам Tesla (30%), на третьем — Chevrolet (6%).

Источник: Consumer Reports