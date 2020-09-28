Ремонт авто: почему электрокар вдвое дешевле в обслуживании

Владельцы авто с двигателями внутреннего сгорания тратят вдвое больше на ремонт транспортного средства, чем люди, которые ездят на электрокарах.
Об этом говорится в исследовании журнала Consumer Reports.
Обслуживание бензинового или дизельного авто за все время, когда оно проедет в среднем 300 тыс. км, обойдется владельцу в $9 200.
В то же время владельцы электрокаров достанут из кошелька на ремонт такого авто за этот же период $4 600, посчитали эксперты.
Причина в том, что ремонтировать машины с ДВС нужно чаще, чем электромобили, объяснил директор подразделения тестирования автомобилей Consumer Reports Гейб Шенгар.
Также не так часто нужно возить на СТО “гибридные авто”, которые могут ехать и на электротяге, и за счет сжигания горючего.
В среднем владельцы таких машин тратят на ремонт столько же, сколько и владельцы полностью электрических авто.
Consumer Reports — неприбыльная организация потребителей, которая занимается проведением независимых тестирований продукции в США.
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В Украине стали больше покупать электрокары
По состоянию на январь-июнь 2020 года в Украине приобрели на 16% больше электрокаров, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего электрических авто выехало на дороги из салонов Nissan — 39% рынка.
На втором месте по продажам Tesla (30%), на третьем — Chevrolet (6%).
Источник: Consumer Reports