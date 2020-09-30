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Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Мы попробовали разобраться, что из себя представляет немецкий гибрид стоимостью примерно $150 тыc.

Наверное, тяжело найти человека, которого не цеплял бы дизайн Porsche Panamera, а у нас ведь еще и E-Hybrid, со своими изюминками.

Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

Классический шарм Porsche подчеркивают тормозные супорты салатового цвета и характерные шильдики E-Hybrid с подложкой такого же цвета.

Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

Ну и куда же без спойлера, который автоматически поднимается при достижении определенной скорости или в принудительном режиме.

Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

Салон

Попадая в салон автомобиля премиального бренда всегда ожидаешь увидеть качество, дорогие материалы, технологичность и изысканность. Было бы странно, если бы мы не встретили этого в Porsche Panamera 4 E-Hybrid.

Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

В салоне Porsche Panamera 4 E-Hybrid отлично сочетается изобилие кожи и дерева с множеством технологичных сенсорных панелей и дисплеев.

Панель приборов также стала неким симбиозом классики и технологичности, ведь вместе с цифровыми дисплеями немцы все же оставили аналоговый колодец с тахометром.

Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

Дань спортивным традициям Porsche, наверное.

Центральная консоль разделяет пространство между водителем и передним пассажиром. На нее вынесены сенсорные кнопки управления системами комфорта, медиа и настройками автомобиля.

Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

Не сказать, что это очень практично и не бликует, но со временем закрываешь на это глаза.

Вверху центральной панели расположен дисплей, на который выводится вся информация по системам автомобиля. Выглядит все немного запутанно, но это на первый взгляд.

Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

Хватит нескольких часов за рулем Porsche Panamera чтобы ко всему привыкнуть.

Ну и куда же без очередной изюминки – бортовых часов с циферблатом на 60 с.

Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

Второй ряд сидений предусматривает два раздельных кресла со своим пультом управления медиасистемой и климатической установкой.

Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

Место третьего пассажира как раз и выделено под эту консоль. Здесь, как и спереди, вас будет сопровождать ощущение роскоши и индивидуального подхода к каждому из пассажиров.

Объем багажника Porsche Panamera 4 E-Hybrid составляет 405 л, чего вполне достаточно для повседневных хлопот и дальних поездок.

Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

Динамика

Теперь самое интересное – техника.

Давайте попробуем разобраться, что из себя представляет Porsche Panamera 4 E-Hybrid.

Гибридная Panamera оснащена двумя двигателями – ДВС и электромотором.

Бензиновый двигатель V6, битурбо с объемом 2,9 л обладает мощностью 330 л. с. (450 Нм). Электромотор обладает мощностью 100 Квт (136 л. с.).

Коробка переключения передач — 8-АКПП, роботизированная (PDK).

Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

Porsche Panamera 4 E-Hybrid является плагин-гибридом, а это означает, что аккумулятор можно подзаряжать от электросети. Максимальный запас хода на электротяге составляет 50 км, но это цифры заявленные производителем, а на самом деле все будет зависеть от множества внешних факторов.

Всего есть несколько режимов вождения: Sport, Sport Plus, E-Power и Hybrid.

Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

Не буду вдаваться в подробности каждого из режимов, но коротко попробую рассказать. Весь диапазон режимов предполагает движение: полностью на электротяге, в различных гибридных режимах и в спортивных режимах.

Режимы можно переключать отдельным джойстиком на рулевом колесе.

Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

Кроме основных четырех режимов есть еще и Sport Response, который на 20 с оптимизирует работу всех систем автомобиля и направляет их в спортивное русло.

К слову, Porsche Panamera 4 E-Hybrid разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с. Впечатляюще?

Также Porsche Panamera 4 E-Hybrid оборудована пневмоподвеской, которая позволяет увеличивать клиренс на наших неидеальных дорогах.

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Если говорить о расходе топлива в различных режимах, то цифра заявленная производителем впечатляет – 2,5 л на 100 км в смешанном цикле. Конечно же, этот результат предусматривает активное использование движение на электротяге и подзарядку от электросети, но, как по мне, добиться хотя бы 5 л на 100 км пути будет реально. У нас был всего один день тест-драйва, и мы не задавались целью ездить в режиме троллейбуса весь день. Тем не менее, расход топлива  у нас составлял около 10 л.

Итоги

Porsche Panamera 4 E-Hybrid – некое сочетание классики и современных решений, как по мне. Здесь можно встретить, как аналоговый тахометр, так и гибридные технологии. Наверное, не стоит лишний раз говорить о дороговизне исполнения и качеству материалов в салоне Porsche Panamera 4, но лучше один раз увидеть, как говорят.

Также этот автомобиль готов быть изменчивым и в поведении. Утром в режиме троллейбуса вы пробуете побить рекорд 2,5 л на 100 км, а вечером в режиме Sport Response уже пытаетесь выжать 4,6 с до 100 км/ч.

Решать, как всегда, вам.

  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
  • Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине / 26 фотографий

Олесь Куница

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