Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Мы попробовали разобраться, что из себя представляет немецкий гибрид стоимостью примерно $150 тыc.

Наверное, тяжело найти человека, которого не цеплял бы дизайн Porsche Panamera, а у нас ведь еще и E-Hybrid, со своими изюминками.

Классический шарм Porsche подчеркивают тормозные супорты салатового цвета и характерные шильдики E-Hybrid с подложкой такого же цвета.

Ну и куда же без спойлера, который автоматически поднимается при достижении определенной скорости или в принудительном режиме.

Салон

Попадая в салон автомобиля премиального бренда всегда ожидаешь увидеть качество, дорогие материалы, технологичность и изысканность. Было бы странно, если бы мы не встретили этого в Porsche Panamera 4 E-Hybrid.

В салоне Porsche Panamera 4 E-Hybrid отлично сочетается изобилие кожи и дерева с множеством технологичных сенсорных панелей и дисплеев.

Панель приборов также стала неким симбиозом классики и технологичности, ведь вместе с цифровыми дисплеями немцы все же оставили аналоговый колодец с тахометром.

Дань спортивным традициям Porsche, наверное.

Центральная консоль разделяет пространство между водителем и передним пассажиром. На нее вынесены сенсорные кнопки управления системами комфорта, медиа и настройками автомобиля.

Не сказать, что это очень практично и не бликует, но со временем закрываешь на это глаза.

Вверху центральной панели расположен дисплей, на который выводится вся информация по системам автомобиля. Выглядит все немного запутанно, но это на первый взгляд.

Хватит нескольких часов за рулем Porsche Panamera чтобы ко всему привыкнуть.

Ну и куда же без очередной изюминки – бортовых часов с циферблатом на 60 с.

Второй ряд сидений предусматривает два раздельных кресла со своим пультом управления медиасистемой и климатической установкой.

Место третьего пассажира как раз и выделено под эту консоль. Здесь, как и спереди, вас будет сопровождать ощущение роскоши и индивидуального подхода к каждому из пассажиров.

Объем багажника Porsche Panamera 4 E-Hybrid составляет 405 л, чего вполне достаточно для повседневных хлопот и дальних поездок.

Динамика

Теперь самое интересное – техника.

Давайте попробуем разобраться, что из себя представляет Porsche Panamera 4 E-Hybrid.

Гибридная Panamera оснащена двумя двигателями – ДВС и электромотором.

Бензиновый двигатель V6, битурбо с объемом 2,9 л обладает мощностью 330 л. с. (450 Нм). Электромотор обладает мощностью 100 Квт (136 л. с.).

Коробка переключения передач — 8-АКПП, роботизированная (PDK).

Porsche Panamera 4 E-Hybrid является плагин-гибридом, а это означает, что аккумулятор можно подзаряжать от электросети. Максимальный запас хода на электротяге составляет 50 км, но это цифры заявленные производителем, а на самом деле все будет зависеть от множества внешних факторов.

Всего есть несколько режимов вождения: Sport, Sport Plus, E-Power и Hybrid.

Не буду вдаваться в подробности каждого из режимов, но коротко попробую рассказать. Весь диапазон режимов предполагает движение: полностью на электротяге, в различных гибридных режимах и в спортивных режимах.

Режимы можно переключать отдельным джойстиком на рулевом колесе.

Кроме основных четырех режимов есть еще и Sport Response, который на 20 с оптимизирует работу всех систем автомобиля и направляет их в спортивное русло.

К слову, Porsche Panamera 4 E-Hybrid разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с. Впечатляюще?

Также Porsche Panamera 4 E-Hybrid оборудована пневмоподвеской, которая позволяет увеличивать клиренс на наших неидеальных дорогах.

Если говорить о расходе топлива в различных режимах, то цифра заявленная производителем впечатляет – 2,5 л на 100 км в смешанном цикле. Конечно же, этот результат предусматривает активное использование движение на электротяге и подзарядку от электросети, но, как по мне, добиться хотя бы 5 л на 100 км пути будет реально. У нас был всего один день тест-драйва, и мы не задавались целью ездить в режиме троллейбуса весь день. Тем не менее, расход топлива у нас составлял около 10 л.

Итоги

Porsche Panamera 4 E-Hybrid – некое сочетание классики и современных решений, как по мне. Здесь можно встретить, как аналоговый тахометр, так и гибридные технологии. Наверное, не стоит лишний раз говорить о дороговизне исполнения и качеству материалов в салоне Porsche Panamera 4, но лучше один раз увидеть, как говорят.

Также этот автомобиль готов быть изменчивым и в поведении. Утром в режиме троллейбуса вы пробуете побить рекорд 2,5 л на 100 км, а вечером в режиме Sport Response уже пытаетесь выжать 4,6 с до 100 км/ч.

Решать, как всегда, вам.







































































































Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине / 26 фотографий

Олесь Куница