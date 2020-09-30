Какие документы нужны для растаможки авто в Украине по-новому закону, смотрите в материале Фактов ICTV.

1. Подайте предварительную таможенную декларацию в орган, где авто будет предъявлено для оформления

Она необходима для пропуска товара через границу, для перевозки на внутреннюю таможню, где его будет окончательно оформлено. Задекларировать автомобиль может владелец или доверенное лицо, имеющее соответствующие документы.

С даты оформления авто, по предварительной таможенной декларации можно завести авто в течение 30 дней. После прохождения границы растаможку нужно оформить в течении 10 дней.

2. Оплатите таможенную стоимость автомобиля

В таможенную стоимость авто входят: акцизный налог, пошлина и НДС.

Как определить стоимость платежа при оформлении?

Государственная таможенная служба запустила онлайн калькулятор, с помощью которого вы можете подсчитать стоимость растаможивания вашего автомобиля.

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3. Какие документы нужны для растаможки авто на еврономерах?

документ, подтверждающий стоимость транспорта;

договор о купле-продаже или подарок — документ, юридически подтверждающий права собственности;

технический паспорт машины (регистрационный номер);

документ, подтверждающий факт снятия машины с учета в стране регистрации;

растаможка авто по новому закону предусматривает предоставление документа, подтверждающего экологический стандарт автомобиля (для новых — не ниже уровня ЕВРО-5, для тех, которые были в использовании — не ниже Евро-2.

4. Получите свидетельство о регистрации и поставьте автомобиль на учет в МВД.

Как растаможить авто на еврономерах и не переплатить — рекомендации можно узнать на странице Фактов ICTV. Также ответы на вопросы: почему таможенники увеличивают оценочную стоимость и как обжаловать решение таможни?